Polizei Wedel Überfall am Busbahnhof: Jugendliche ziehen Jugendliche ab

Wedel. Zu einem Raub unter Jugendlichen ist es am späten Mittwochabend in Wedel gekommen. Den Polizeiangaben noch wurde zwei 15 und 16 Jahren alten Jungen Bargeld abgenommen – und zwar von einer Dreiergruppe etwa gleichaltriger Jugendlicher. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat, die man im Jargon auch „Abziehen“ nennt.

Das Ganze soll sich gegen 21.45 Uhr am Busbahnhof an der Wedeler Mühlenstraße zugetragen haben. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen standen die zwei Jugendlichen im Alter dort am letzten Bushaltehäuschen.

Dort wurden die späteren Opfer von drei anderen Jugendlichen angesprochen, die offenbar ebenfalls auf einen Bus warteten. Doch es blieb nicht beim Ansprechen. Das Trio drohte plötzlich mit Schlägen und durchsuchte die Geschädigten. Dabei nahmen die Täter den zwei Jugendlichen ihr Bargeld ab.

Die drei Täter sollen etwa 16 Jahre alt sein und waren schlank. Einer trug eine rote Jacke und rotschwarze Schuhe. Ein Zweiter war dunkel gekleidet und hatte eine graue Tasche von Louis Vuitton bei sich. Die Ermittlungsgruppe Jugend der Kriminalpolizei Pinneberg sucht jetzt Zeugen und bittet unter 04101/2020 um sachdienliche Hinweise.