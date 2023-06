Spezialkonzert vor Wedeler Musiktagen: Weltklasse-Chor kommt in die Stadt

Der Kammerchor Stuttgart zählt zur internationalen Spitze. Nun singt er in Wedel. So gelang der Klassik-Coup vor den Wedeler Musiktagen.

Bald in Wedel: Der weltweit bekannte Kammerchor Stuttgart tritt in der Christuskirche auf.

Wedel. Es kommt selten vor, dass Weltklasse-Chöre in Wedel ihre Sangeskunst zum Besten geben. Doch Matthias Dworzack, dem musikalischen Leiter der Wedeler Musiktage, ist es gelungen, den Kammerchor Stuttgart in die Rolandstadt zu lotsen.

Regelmäßig sind die Ausnahmesänger in allen großen europäischen Konzerthäusern zwischen Wien und Warschau zu Gast, touren durch Asien und Nordamerika und führen Kooperationsprojekte mit großen europäischen Orchestern durch.

Sonderkonzert vor den Musiktagen: Weltklasse-Kammerchor gastiert in Wedel

Der Stuttgarter Kammerchor zählt zu den führenden internationalen Gesangsensembles, mit ihrem Gründer und Leiter Frieder Bernius haben die Gesangssolisten weltweit mehr Auszeichnungen erhalten als jede andere Vokalformation. Die Geschichte des Chores reicht 55 Jahre zurück.

Ein weiteres Kapitel wird in Wedel geschrieben. Die Ausnahmesänger kommen für ein Sonderkonzert im Vorfeld der Wedeler Musiktage am Freitag, 23. Juni, in die Christuskirche Schulau (Feldstraße 32) mit Werken von Mendelssohn über Poulenc bis hin zu Ligetis Filmmusik von „Odyssee im Weltraum“. Los geht es um 19.30 Uhr, die Karten kosten 20 Euro (ermäßigt 10 Euro). Die Wedeler Musiktage folgen im Herbst dieses Jahres.

Wedeler Matthias Dworzack und Frieder Bernius sind gut befreundet

Dieser Klassik-Coup für die Rolandstadt ist Dworzacks guten persönlicher Beziehungen zu verdanken: Seit vier Jahrzehnten kennt der künstlerische Leiter der Musiktage Frieder Bernius, den Dirigenten des Kammerchors aus Baden-Württemberg. Bernius ist sogar Dworzacks Trauzeuge, der Wedeler ist zudem Patenonkel von Bernius jüngstem Sohn Robert.

Frieder Bernius gründete vor 55 Jahren den Kammerchor Stuttgart und formte ihn zu einem der bekanntesten Ensembles weltweit.

Foto: G. Bublitz

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Über eine gemeinsame Freundin hätten sich beide einst kennengelernt, als Dworzack in den 80er-Jahren an der Folkwang-Schule in Essen Kirchenmusik studiert hatte.

„Frieder Bernius war schon damals ein bedeutender Chordirigent, der allen Musikern und vor allem Kirchenmusikern bekannt war – und insofern war das für mich natürlich ein sehr interessanter persönlicher Kontakt“, erinnert sich Dworzack, der als Unternehmensberater und Kirchenmusiker arbeitet.

Stuttgarter Kammerchor: Matthias Dworzack sang selbst viele Jahre mit

Dworzack sang anschließend viele Jahre selbst im Stuttgarter Kammerchor. „Als Junger Konzert- und Liedsänger verstand ich nicht nur etwas vom Singen, sondern auch von Kirchenmusik. Und darüber haben wir schnell einen guten Draht zueinander entwickelt.“

Privat sind beide bis heute gut befreundet. „Als ich im Stuttgarter Kammerchor mitgesungen habe, lebte ich in Mülheim und habe während der Arbeitsphasen oder der CD-Aufnahmen des Chores immer bei ihm zuhause übernachtet. Wir haben dann nächtelang eigene Aufnahmen abgehört, über Proben, andere Einspielungen und verrückte Sänger wie auch über viel Zwischenmenschliches geredet“, sagt der Leiter der Wedeler Musiktage.

Kurz vor der Hochzeit stand eine CD-Aufnahme an

Bernius, der bald 76 Jahre alt wird, ist auch Dworzacks Trauzeuge. Selbst kurz vor dem wichtigsten Tag im Leben spielte die Musik die erste Geige. „Am Tag vor der standesamtlichen Trauung in Sindelfingen haben wir noch mit dem Kammerchor Schuberts Es-Dur-Messe aufgenommen und sind dann von dort direkt nach Essen zur Hochzeit gefahren“, so Dworzack.

Matthias Dworzack ist künstlerischer Leiter der Musiktage in Wedel.

Foto: Wedeler Musiktage

An seine eigene Premiere 1991 im Stuttgarter Kammerchor erinnert er sich noch genau: „Wir gastierten auf einem ukrainisch-deutschen Musikfest in Kiew: Ich kam in die Probe und dachte, ich säße mitten in einer CD-Aufnahme, so konzentriert und intensiv lief das Ensemblesingen bei diesem Kammerchor – und von dem Moment an hatte es mich gepackt.“ Und viele andere auch: Es gibt Stuttgarter Chorkunst auf mehr als 50 CDs.

Dworzack: „Frieder Bernius arbeitet vorab mit allen Chorsängern einzeln“

Was macht für ihn persönlich das Besondere dieses weltweit prämierten Chores aus? „Natürlich steht und fällt diese Exzellenz mit einem Dirigenten wie Frieder Bernius, der sich eben vorstellen kann, solch eine Chor-Qualität zu erzeugen. Musikalisch, aber auch gesangs- und aufnahmetechnisch – das hatte es bis dahin in diesem Maße nicht gegeben“, so Dworzack voller Begeisterung.

Vor allem die Leidenschaft für dessen Detail-Arbeit imponiere ihm: „Es geht schon damit los, dass er vorab mit allen Chorsängern einzeln arbeitet und ihre Noten mit entsprechenden Artikulationen und Phrasierungen versieht.“

Stuttgarter Kammerchor hat einen Sonderauftritt in Wedel

Bernius schwöre diese Gruppe auf ein ganz eigenes System der Klangformung ein und verfolge unerbittlich das maximal Mögliche. „Dieser Drang nach Perfektion geht soweit, dass in den CD-Aufnahmen durch Schnitte einzelne Töne korrigiert werden“, berichtet der 61-Jährige Wedeler.

Der Kammerchor Stuttgart zählt zur Welt-Elite und begeistert in vielen Konzerten sein Publikum.

Foto: Musik Podium Stuttgart / Msuik Podium Stuttgart

Das Gastspiel in Wedel locke zur öffentlichen und kostenlosen Probe um 16.30 Uhr am Veranstaltungstag auch einige regionale Chorleiter an. Dworzack: „Schon jetzt haben sich allein aus dem hiesigen Kirchenkreis drei Kantoren angemeldet. In dieser Szene ist die Marke ‘Kammerchor Stuttgart/Frieder Bernius’ einfach gesetzt und hat weltweit neue Standards gesetzt.“ Auch die Wedeler Chöre und andere Ensembles wollen sich diese Chance nicht entgehen lassen.

Tickets gibt es im Internet unter https://wedelermusiktage.reservix.de/events oder im Vorverkauf im Buchhaus Steyer (Bahnhofstraße 46, Wedel), Tel. 04103/919 370.

…