CDU Wedel: Julia Fisauli-Aalto führt die Fraktion der Christdemokraten an.

Ratsversammlung Wechsel an der Spitze der CDU-Fraktion im Wedeler Rat

Wedel. Die parlamentarische Spitze der stärksten Ratsfraktion in Wedel hat sich neu aufgestellt. In der vergangenen Woche haben sich die bei der Kommunalwahl direkt gewählten 13 Ratsfrauen und -herren der Christdemokraten der Rolandstadt intern beraten – und eine Entscheidung getroffen.

Dabei wurden unter anderem der Fraktionsvorsitz und die Stellvertretenden bestimmt. Einstimmig haben die 13 neuen Mitglieder die 50 Jahre alte Betriebswirtin Julia Fisauli-Aalto in das Amt der Fraktionsvorsitzenden gewählt. „Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen und nehme mit viel Energie und Spirit meine Arbeit für Wedel auf“, sagt sie.

Wedeler CDU wählt neue Frau zur Fraktionsvorsitzenden

Und weiter: „Wir haben ein tolles und lebhaftes Team aus Frauen und Männern mit unterschiedlichsten Fachkompetenzen, Charaktereigenschaften und sozialen Fähigkeiten, so dass ich optimistisch und mutig in die nächsten fünf Jahre für unsere wunderbare Stadt schaue.“

Sie wünsche sich von Herzen, zusammen mit den anderen Parteien in den nächsten Jahren das aufzuholen, was versäumt worden sei, so Fisauli-Aalto. Zusätzlich dazu sollen weitere Projekte gemeinsam auf die Beine gestellt werden, „die unsere schöne Stadt noch lebenswerter machen“, meint die Wedelerin.

CDU Wedel: Wunderlich und Lüchau sind Stellvertreter

Ihre Stellvertreter im Vorstand sind der 40 Jahre alte Berufsfeuerwehrmann Torben Wunderlich und Teamleiter Jan Lüchau (45), beide sind ebenfalls einstimmig gewählt worden.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die CDU gewann die diesjährige Gemeindewahl in Wedel mit 31,5 Prozent der Stimmen (+3,8) vor den Grünen (23,2, +3,5), SPD (17,8, -5,4), Wedeler Soziale Initiative (12,5, +3,1), FDP (9,3, -1,8) und Die Linke (5,7, -3,2). Die CDU hat 13 Sitze im Wedeler Rat, die Grünen neun, die Sozialdemokraten haben sieben Ratsmitglieder, die WSI fünf, die FDP vier, die Linke zwei.

Die konstituierende Sitzung des neuen Wedeler Rats, der sich mit zahlreichen notwendigen Sparmaßnahmen aufgrund der hohen Verschuldung der Stadt von gut 90 Millionen Euro befassen muss, ist am Montag, 12. Juni, um 19 Uhr im Rathaus. Die Sitzung ist größtenteils öffentlich.