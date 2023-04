Richtigstellung: Roland Kaiser singt nicht in Schenefeld

Schenefeld. Unter der Überschrift „Schlagerstar Roland Kaiser trifft SPD-Urgestein Ralf Stegner“ haben wir in einem vorangegangenen Artikel diesen Wahlkampfauftritt im Schenefelder Juks angekündigt. Unter anderem hieß es darin: „Ob Kaiser auch singen wird, ist laut Ankündigung nicht klar.“ Außerdem war zu lesen: „Nach dem Tod seiner Adoptivmutter brach Kaiser die Schule ab.“

Diese Aussagen sind, was wir hiermit richtigstellen, unwahr. Kaiser legt wert auf die Feststellungen, dass er während der Veranstaltung in Schenefeld nicht singen wird, dass er nicht adoptiert wurde und einen Schulabschluss hat.

Am kommenden Sonntag, 23. April, wird Kaiser in Schenefeld erwartet. Von 15 Uhr an will er auf Einladung von Ralf Stegner, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Kreis Pinneberg, in „gemütlicher Atmosphäre über Tiefsinniges und Alltägliches, über Politisches und Privates ins Gespräch kommen“.