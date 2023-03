Pinneberg: Osterfeuer im Kreis - wo sie brennen, wann es losgeht

Kreis Pinneberg. Der Winter ist vorbei, die Menschen kommen zusammen, und zwar bei den Osterfeuern im Kreis Pinneberg. Das Brauchtum steht traditionell für die Vertreibung böser Geister oder für das Licht Jesu. In jedem Fall sind Osterfeuer eine Gelegenheit, zwischen Elmshorn und Halstenbek sowie zwischen Quickborn und Wedel gesellig zusammenzukommen. Das Abendblatt gibt einen Überblick über die Feuer in der Region und ihr vielfältiges Rahmenprogramm.

Osterfeuer im Kreis Pinneberg – der große Überblick 2023

In Wedel lodern die Flammen in diesem Jahr nur an einem Ort. Das Osterfeuer auf dem Festplatz an der Schulauer Straße muss wegen überlasteter Feuerwehr ausfallen. Dafür ist die Veranstaltung des Elbe 1-Restaurants umso spektakulärer.

Ab 16 Uhr sind die Anwohner am Ostersonnabend eingeladen, beim Etablissement am Elbstrand (Strandbaddamm 18) zusammenzukommen und gemeinsam Ostern und den Frühling zu feiern. Bei den angebotenen Speisen und Getränken ist für jedermann etwas dabei: Vom Schwenk-Grill gibt es Wurst und mehr - wer sich fleischlos ernähren möchte, wird bei veganen Mallorquinkartoffeln mit Mojo Rojo oder vegetarischer Verde und Champignonpfanne mit Knoblauchschmand fündig.

Osterfeuer Wedel: Für Kinder gibt es Slush-Eis

Für die Kleinen gibt es Slush, Zuckerwatte und viele weitere süße Leckereien. Erwachsene können sich an der Bar bei frisch gezapftem Bier oder Longdrinks bedienen. Das Osterfeuer selbst wird je nach Wetterlage etwa zwischen 19 und 19.30 Uhr entfacht. Die Veranstaltung wird vom Elbe 1-Restaurant in Kooperation mit dem Segel-Verein Wedel-Schulau organisiert.

Das Osterfeuer in Wedel ist in diesem Jahr eine Einzelveranstaltung, nachdem es zuvor immer zwei Feuer in der Rolandstadt gab.

Foto: Arne Kolarczyk

Osterfeuer Hetlingen: Brennstoff kann angeliefert werden

Auch in Hetlingen kann man am Ostersonnabend, 8. April, gesellig zusammenkommen, und hohe Flammen bewundern. Die Freiwillige Feuerwehr veranstaltet von 18 bis 23 Uhr ein Osterfeuer am Brennplatz an der Straße Am Heuhaufen kurz vor dem Klärwerk Hetlingen.

Wie im Vorjahr können Anwohner auch dieses Mal ihren Beitrag leisten, indem sie Buschwerk zum Brennplatz bringen. Dies ist am 1. April von 10 bis 13 Uhr, und am 5. April von 16 bis 18 Uhr möglich. Direkt am Ostersonnabend soll kein Brennstoff mehr geliefert werden.

Für Verpflegung ist gesorgt: Die Jugendfeuerwehr verkauft frische Waffeln, und an einem Grillstand kann man sich an Fleisch und (veganer) Wurst erfreuen. Außerdem wird ein Bierwagen bereit stehen, der neben dem Gerstensaft auch Softdrinks und Longdrinks im Angebot hat. Das Event wird mit Musikboxen klangvoll untermalt.

Osterfeuer Rellingen und Pinneberg: Feuerwehr sorgt mit Verpflegung für Gäste

Die Freiwillige Feuerwehr Rellingen hält das Brauchtum in der Hempbergstraße am Sportplatz am Leben. Startschuss ist 17 Uhr am Ostersonnabend. „Für Speis und Trank für Groß und Klein wird natürlich gesorgt sein!“, heißt es in der offiziellen Einladung der Feuerwehr.

Im Süden Pinnebergs veranstaltet der Bürgerverein Waldenau-Datum ab 19 Uhr ein feuriges Vergnügen. An der Straße Hunnenbarg, Ecke Schenefelder Straße können sich die Menschen abgesehen vom Osterfeuer auch an Glühwein, Bier, Bratwurst oder Grillfleisch erfreuen. Eine Anfahrtsskizze findet sich auf der Website des Bürgervereins.

Osterfeuer in Kummerfeld und Prisdorf vom Kulturkreis und dem „Vergnügenverein“

Das Osterfeuer am Schulkoppelweg ist die Anlaufstelle für alle Kummerfelder. 18 Uhr geht es los - für Essen und Getränke sorgen die Veranstalter des Kummerfelder Kulturkreises und der SPD.

In Prisdorf veranstaltet der örtlich Verein „Prisdorf macht Vergnügen“ in diesem Jahr am TSV Vereinsheim (Ahrenloher Weg 21) das Feuer mit reichlich Brennholz. Die Veranstaltung ist für den Zeitraum von 18 bis 21 Uhr geplant.

Osterfeuer Tornesch: Hier gibt es sogar Gyrospfanne

An der Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr Tornesch-Esingen (An der Feuerwache 2) geht es am Ostersamstag bereits 17.30 Uhr los. Für Grillfleisch, Wurst, Gyrospfanne, Pilzpfanne, Waffeln und auch Bier und alkoholfreie Getränke ist gesorgt.

Die Freiwillige Feuerwehr in Klein Offenseth-Sparrieshoop wird ein geselliges Osterfeuer entfachen. Das Ganze wird voraussichtlich am Horstheider Weg stattfinden - weitere Details werden von der Freiwilligen Feuerwehr in den kommenden Tagen auf ihrer Facebookseite veröffentlicht.

Osterfeuer für Familien ist in Klein Nordende geplant

Auch die Freiwillige Feuerwehr von Seeth-Ekholt hat sich bei der Vorbereitung auf das diesjährige Osterfest ins Zeug gelegt. Um 18 Uhr am Ostersonnabend werden sie auf dem Mehrzweckplatz der Feuerwache ein trockenes Holz entfachen.

Die Anwohner der Gemeinde Klein Nordende können sich auf ein Familienosterfeuer freuen. An der Straße Finkhörn wird es am Rande des Feuers auch Getränke, Wurst vom Grill und Stockbrot geben. Von 17 bis 21 Uhr kann man dort gemeinsam schlemmen und in die Flammen blicken.

Osterfeuer und Osterschießen gibt es in Halstenbek

Auch die Gemeinde Seestermühe hat für ihre Bewohner etwas Feuriges vorbereitet. Von 19 bis 23 Uhr können sie sich um das Osterfeuer beim Brennplatz am Bauerdamm versammeln. Für Grillwurst, Getränke, Stockbrot für die Kleinen und Musik ist gesorgt.

Halstenbek hielt sich im vergangenen Jahr mit der Organisation von Osterfeuern zurück - dafür gibt es dort in diesem Jahr einen echten Glanzpunkt. Der Schützenverein lädt nicht nur zum Osterfeuer, sondern auch zum Osterschießen ein.

Auch der Osterhase soll für die jüngsten Gäste kommen

Auf dem Schützenplatz wird an einem Luftgewehrstand die Zielsicherheit der Besucher auf die Probe gestellt. Dabei gibt es Mettwurst zu gewinnen. Und auch der Bogensport präsentiert sich am Abend des Ostersonnabend.

Das große Hauptfeuer wird 18 Uhr entfacht – für die Jüngeren lodern bereits ab 17 Uhr kleinere Flammen. Getränke- und Essensstände sichern die Verpflegung. Ein Osterhase wird außerdem Süßigkeiten verteilen und die Jugendabteilung des Schützenvereins versorgt die kleinen Besucher mit Stockbrot und Marshmallows.

Osterfeuer am Freibad Oberglinde, Osterfete der Landjugend in Barmstedt

Last but not least werden auch die Anwohner von Moorrege nicht enttäuscht. Die ortsansässige Feuerwehr entzündet das große Osterfeuer in diesem Jahr am Freibad Oberglinde. Die Jugendfeuerwehr versorgt die Besucher mit Waffeln und Stockbrot. Darüber hinaus werden kühle Getränke und Leckereien vom Grill angeboten. Der Musikzug Moorrege begleitet die Veranstaltung.

Wer nach dem Osterfeuer auch am Sonntag noch Lust und Laune hat, der kann bei der Osterfete der Landjugend Barmstedt vorbeischauen. Für 10 Euro Eintritt können Über-18-jährige an der Großendorfer Heide ausgiebig feiern.

Für private Osterfeuer gelten diese Regeln

Neben den großen Veranstaltungen sind auch private Osterfeuer im heimischen Garten seit Langem Gang und Gebe. Damit das Osterfeuer für alle Beteiligten nicht zur Gefahr wird, haben der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) und die Kreisverwaltung Pinneberg (siehe Text unten) Tipps herausgegeben. So sollte etwa vor dem Anzünden des Feuers das Brennmaterial am besten noch einmal umgeschichtet werden, um dort versteckten Tieren die Flucht zu ermöglichen.

Als Brennmaterial sollten ausschließlich trockene Pflanzenreste und unbehandeltes Holz dienen. Das Feuer muss mindestens 50 Meter von Bäumen und Häusern entfernt brennen, um jene vor Hitze und Qualm zu schützen.

Strohballen als Sitzgelegenheiten können sich lediglich durch die Wärme entzünden und sind daher ungeeignet. Gerade Kinder finden Feuer faszinierend und sollten nicht zu nah an den Flammen stehen. Kommt es zu kleineren Verbrennungen, sollten diese am besten sofort mit 10 bis 20 Grad warmen Leitungswasser gekühlt werden. Bei großflächigen Verbrennungen und haftenden Substanzen auf der Haut, sofort die Notrufnummer 112 anrufen.

Sicherheit geht vor – gerade bei den Osterfeuern

Wenn am Wochenende im Kreis die Osterfeuer lodern, bedeutet das zudem auch erhöhte Alarmbereitschaft bei den Feuerwehren. Um sicherheitstechnisch nichts anbrennen zu lassen, hier auf einen Blick die Antworten auf die wichtigsten Sicherheitsfragen.

Wann ist ein Feuer ein Osterfeuer?

Als Osterfeuer gilt grundsätzlich nur, wenn das Feuer am Ostersonnabend entzündet wird und in einem gesellschaftlichen Rahmen stattfindet.

Wo werden Osterfeuer angemeldet?

Informationen rund um Osterfeuer erteilen die örtlichen Ordnungsbehörden. Osterfeuer werden jedenfalls nicht beim Notruf 112 angemeldet. Das komme immer wieder vor. „Die 112 ist keine Veranstaltungshotline“, sagt dazu der Leiter der Regionalleitstelle, Stephan Bandlow. „Anrufe, die keine Notrufe sind, können dazu führen, dass Notrufe von Menschen, die sich wirklich in Not befinden, nur verzögert bearbeitet werden und sich dadurch Hilfeleistung verspätet.“

Wo sind keine Osterfeuer erlaubt?

Bei gemeinschaftlichen Feuern sind die Schutzgebiete zu beachten. Innerhalb von Naturschutzgebieten und den Kernzonen der Landschaftsschutzgebiete sind Osterfeuer nicht erlaubt. Verboten sind Osterfeuer auch in der Nähe von Reetdachhäusern, im Wald, im Moor oder auch auf Heideflächen.

Wie schützt man die Umgebung vor dem Feuer?

Osterfeuer sollten großen Abstand zu angrenzen Gebäuden haben, mindestens 50 Meter. Auch die Windrichtung ist zu beachten: Rauch oder Funkenflug sollten weder Personen noch benachbarte Grundstücke gefährden. Bei starkem Wind ist der Brand sofort zu löschen. Das Feuer muss stets beaufsichtigt sein. Einfache Löschmittel (Sand, Schaufeln, Decken oder Gartenschlauch) sollten für alle Fälle in der Nähe sein.

Wie werden Tiere und Pflanzen beim Osterfeuer geschützt?

Feuerhaufen sind idealer Lebensraum für Kleintiere wie Käfer, Kröten, Wildbienen, Igel, Wiesel und kleine Vögel. Damit die Tiere nicht qualvoll verbrennen, muss am Tag vor dem Abbrennen vorsichtig umgeschichtet werden. Auch ungeeignete Stoffe aussortiert werden.

Fallen Osterfeuer unter die neue Pflanzenabfallordnung?

Die Pflanzenabfallverordnung des Landes regelt die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen. Brauchtumsfeuer sind davon nicht betroffen.

Sind Osterfeuer eine Gelegenheit, um Gartenabfälle zu entsorgen?

Nein. Für das Osterfeuer sollten lediglich trockenes Feuerholz, also Zweige und Äste, verwendet werden. Pflanzenmaterial aller Art oder auch in einer Größenordnung, die nicht angemessen ist, gehört nicht ins Osterfeuer. Andere Abfälle wie lackiertes Holz, Pappen oder Kartonagen sind auch tabu.

Wie lassen sich Feuer eindämmen?

Osterfeuer sollten nicht zu großangelegt sein. Übersicht und Kontrolle sind wichtig. Eventuell sind zwei oder drei kleinere Feuer eine bessere Alternative.