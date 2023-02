Wedel Taschendiebstahl: Rentnerin schreit in Discounter um Hilfe

In einem Supermarkt in Wedel hat eine Kundin eine junge Frau beim Taschendiebstahl ertappt (Symbolbild).

Wedel. Eine Taschendiebin hat die Polizei in einem Supermarkt in Wedel festgenommen – mit Hilfe einer aufmerksamen Kundin. Bereits einen Tag später stand die Festgenommene vor Gericht.

Den Polizeiangaben nach kaufte am Freitag kurz nach 12.30 Uhr eine 71-Jährige in einem Discounter an der Wedeler Feldstraße ein und stand vor dem Regal mit Backwaren. Die Handtasche der Frau hing am Griff ihres Gehwagens. Plötzlich bemerkte die Seniorin eine junge Frau neben sich, die gerade die Geldbörse der Wedelerin aus der Handtasche gezogen hatte.

Wedel: Frau bei Taschendiebstahl erwischt – Urteil am nächsten Tag

Die 71-Jährige machte sich daraufhin lautstark bemerkbar und schrie, dass es sich um ihr Portemonnaie handeln würde. Das ließ einen Angestellten des Marktes auf den Diebstahl aufmerksam werden.

Der Mann verstellte der Diebin den Weg, packte sie am Arm und hielt sie bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Die Beamten nahmen die 21-Jährige mit zur Wache, weil sie sich nicht ausweisen konnte.

Wedel: Diebin war bereits in Hamburg viermal der Polizei aufgefallen

Dort stellten die Polizisten fest, dass die junge Frau zwischen Dezember und Januar bereits viermal wegen Diebstählen in Hamburg erwischt worden war. Bei zwei Taten handelte es sich um klassische Taschendiebstähle wie den in Wedel.

Einen festen Wohnsitz konnte die Frau nicht nachweisen. Ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Itzehoe regte daraufhin beim Amtsgericht Itzehoe ein beschleunigtes Verfahren an, das auch genehmigt wurde.

Wedel: Richter verurteilt die junge Frau zu einer Geldstrafe von 300 Euro

Außerdem wurde die Anordnung erlassen, die Täterin bis zum Gerichtsverfahren in Haft zu nehmen. Die Nacht zu Sonnabend verbrachte die junge Frau in einer Zelle, ehe tagsüber das Verfahren am Amtsgericht begann. Das Gericht in Itzehoe verurteilte die Taschendiebin zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu jeweils zehn Euro.

Erst am 14. Februar war ein Wedel ein Taschendieb auf frischer Tat ertappt worden. Damals handelte es sich um einen 63-jährigen Mann, der von einer Zeugin beobachtet und angesprochen wurde, als er gerade einer 60-Jährigen das Portemonnaie aus der Handtasche ziehen wollte.