Kreis Pinneberg. Die Raiffeisenbank Elbmarsch hat sich neu für die Zukunft aufgestellt: Sowohl im Aufsichtsrat als auch im Vorstand des Geldinstituts hat es personelle Veränderungen gegeben.

An die Spitze des Aufsichtsrates der Raiffeisenbank wurde bereits im August des vergangenen Jahres Nis Kruse gewählt. Der neue Vorsitzende gehört diesem Gremium bereits seit September 2006 an. Kruse ist Geschäftsführer eines Baustoffgroßhandels in Elmshorn und Barmstedt.

Der 50-Jährige tritt die Nachfolge von Rainer Behnke (60) an, der bereits anlässlich seiner Wiederwahl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates im Jahr 2019 angekündigt hatte, das Amt zum Ende seiner dreijährigen Amtszeit in jüngere Hände abgeben zu wollen.

Kreis Pinneberg: Raiffeisenbank Elbmarsch vollzieht den Generationswechsel

Zu einem seit Längerem geplanten Wechsel kommt es auch im Vorstand der Raiffeisenbank Elbmarsch: Torsten Wölm wird den Vorstand zum 1. August dieses Jahres nach 29 Dienstjahren beim Geldinstitut – davon 13 Jahre im Vorstand – verlassen, um in die passive Phase der Altersteilzeit einzutreten.

Torsten Wölm hat die Raiffeisenbank in dieser langen Zeit geprägt, zunächst als Kreditabteilungsleiter und Filialleiter in Heist und später im Vorstand als Nachfolger des langjährigen Vorstandsmitglieds Walter Rieken. Er ist für viele Mitglieder und Kunden ein geschätzter Ansprechpartner. Maßgeblich beteiligt war er unter anderem an der Entscheidung und Durchführung der Errichtung des Amtshauses in Heist.

Raiffeisenbank Elbmarsch will Selbstständigkeit der Bank vor Ort erhalten

Der Aufsichtsrat der Bank hat bereits bei Abschluss des Altersteilzeitvertrages im Oktober 2021 die Nachfolge geregelt und den bisherigen Prokuristen Andreas Klabunde zum 1. April in den Vorstand bestellt. Klabunde ist seit 16 Jahren als Angestellter in der Bank tätig.

Er ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und den drei Söhnen in Haseldorf. Er wird zukünftig zusammen mit dem langjährigen Vorstandsmitglied Sönke Hahn den Vorstand bilden und die Geschäfte der Bank führen.

„Mit der für den Vorstand getroffenen Nachfolgeregelung dokumentiert die Raiffeisenbank die Absicht, die Selbstständigkeit der Bank Ort zu erhalten und für ihre Mitglieder und Kunden in allen finanziellen Themenbereichen erster Ansprechpartner zu sein“, heißt es in einer Pressemitteilung.