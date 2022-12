Grundlose Attacke: Jugendliche greifen obdachlosen Mann an und verletzen ihn

Die etwa 17 Jahre alten Täter griffen den Wohnungslosen am Freitagabend an. Nun sucht die Polizei Zeugen für die Attacke.

Ein Obdachloser schläft am Boden. In Wedel ist ein Mann jetzt von zwei Jugendlichen angegriffen worden. (Symbolbild)

Wedel. Zwei Jugendliche haben in Wedel einen Obdachlosen angegriffen und leicht verletzt. Die Tat hat sich laut Mitteilung von Montag bereits am Freitagabend in der Tiefgarage am Wedeler Bahnhof, die an der Mühlenstraße liegt, abgespielt.

Die etwa 17 Jahre alten Täter sollen den Obdachlosen gegen 22 Uhr zunächst verbal beleidigt haben. Nach mehreren herabwürdigenden Sprüchen soll dann einer der Täter eine Glasflasche auf das Opfer geworfen und dieses am Kopf getroffen haben. Im Anschluss durchsuchten die Täter den Rucksack des Mannes.

Die Täter flohen dann durch den Haupteingang aus der Tiefgarage. Einer von ihnen war dunkel gekleidet und hatte dunkle kurze Haare. Zu dem zweiten Unbekannten liegt keine nähere Beschreibung vor. Mitarbeiter des Rettungsdienstes kümmerten sich vor Ort um das leicht verletzte Opfer. Die Kripo Pinneberg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise unter 04101/20 20.