Die Wedelerin Manuela Bauer (l.) erklärt ihrer Freundin Bettina Heick, wie dick die Rinderfilet-Scheiben werden sollen. Am Donnerstag gibt es im TV das Endresultat zu sehen.

Bei der TV-Show leitet Manuela Bauer aus Wedel ihre Freundin an, die nie am Herd steht. Und das Rezept hat es in sich.