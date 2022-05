Sprachpatin Kirsten Wilke (v.l.) und die Teilnehmerinnen Nina und Malihe. In der Stadtbücherei gilt nach wie vor die Maskenpflicht. Der Schutz ist nur für das Foto abgenommen worden.

In der Stadtbücherei Wedel gibt es das Gesprächsangebot „Dialog in Deutsch“. Was hinter dem Projekt steckt.