Impfstoff: AstraZeneca Deutschland wird künftig von einer Frau geführt

AstraZeneca-Deutschlandzentrale in Wedel: Das Pharmaunternehmen wird künftig von einer Frau geführt.

Wedel/Hamburg. Wechsel an der Spitze von AstraZeneca Deutschland in Wedel: Alexandra Bishop übernimmt zum 1. März die Geschäftsführung von Hans Sijbesma. Das gab das britisch-schwedische Pharmaunternehmen, das durch die Produktion eines Corona-Impfstoffs international bekannt wurde, am Dienstag bekannt.

„Ich freue mich darauf, mit einem ausgezeichneten Team die Versorgung von Patient:innen mit innovativen und lebensverändernden Medikamenten in Deutschland weiter voranzutreiben“, wurde Bishop in der Pressemitteilung zitiert. Auch in den Bereichen „Diversity & Inclusion“ sowie „Sustainability“ wolle sie Akzente setzen.

Alexandra Bishop leitet ab 1. März das Deutschland-Geschäft von AstraZeneca.

Foto: AstraZeneca

Wedel für neue AstraZeneca-Chefin nur Zwischenstation

Bishop, in Südafrika geboren, hat Biochemie und Genetik studiert und weitere Abschlüsse in den Bereichen Finanzen und Management erworben. Neben ihrem Heimatland war sie auch in Frankreich, der Schweiz, Polen, Ägypten und zuletzt den Niederlanden tätig, wo sie die dortigen Geschäfte von AstraZeneca verantwortete.

Wedel wird für Bishop nur eine kurze Zwischenstation sein. Noch im zweiten Quartal will das Unternehmen seinen Deutschlandsitz ins benachbarte Hamburg nach Bahrenfeld verlagern. Bishops Vorgänger Sijbesma übernimmt nach fünf Jahren in Deutschland die Verantwortung für das AstraZeneca-Geschäft in den Regionen Zentral- und Osteuropa sowie Baltikum (CEEBA). Unter seiner Führung habe AstraZeneca Deutschland seinen Gesamtumsatz allein 2021 um 25 Prozent auf 948,2 Millionen Euro steigern können. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 900 Menschen.

