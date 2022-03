Musik von der Insel auf der Wedeler „Batavia“

Solo-Auftritt von Guido Plüschke am Freitag in Wedel verspricht viel irische Lebensart – und Kartoffeln.

Irland oder Schottland? Hauptsache: Musik! Auch das könnte eine Losung für den Solo-Auftritt von Guido Plüschke auf dem Wedeler Theaterschiff „Batavia“ am kommenden Freitag sein. Der Musiker und Entertainer ist allerdings seit 2019 mit seinem „Spuds Tatties Tour“ getauften Programm unterwegs, das unter dem Einfluss der Corona-Pandemie bisher jedoch nur sehr eingeschränkt aufgeführt werden konnte. Umso erfreulicher, dass es am Freitag an der Elbe wieder Musik und Unterhaltsames geben kann.

Konzert auf dem Wedeler Theaterschiff „Batavia“

Aber was sind eigentlich Spuds und Tatties? Es sind die irischen und schottischen Worte für die Kartoffel! Und wenn nicht ein Deutscher wie Guido Plüschke, 1968 in Hamburg geboren, wer sonst dürfte wohl die Kartoffel als Tour-Motto nehmen? Ob sich bei diesem Solo-Programm ein ganzer Abend nur um die Kartoffel drehen wird, beantwortet der Dozent für die irische Rahmentrommel mit einem recht klaren: nein.

Die Kartoffel stehe bei dem unterhaltsamen Abend lediglich als Synonym für die beiden keltischen Kulturen in Irland und Schottland. Und weil schier unendlich viel gute und schöne Musik aus Irland und Schottland stammt, hat Guido Plüschke eine erlesene Auswahl an Stücken aus beiden Regionen für seine Solo-Tour zusammengestellt. Für das Publikum auf der Wedeler „Batavia“ wird er die Werke neu arrangieren und interpretieren.

Neben seinen eigenen Bands, dem Trio Trasnú und der Sue Sheehan Band, deren Mitbegründer er ist, frönt er auch als Alleinunterhalter der Musik von der Insel. Auf etlichen Irlandreisen und im Zusammenspiel mit seinen irischen Freunden hole er sich immer wieder neue Anregungen, um sein Spiel und seinen Unterricht auf der Bodhrán genannten Trommel zu erweitern. Es gelten die üblichen Coronaregelungen.

Konzert von Guido Plüschke am Freitag, 4. März, Theaterschiff „Batavia“, Brooksdamm, Wedel. Telefon 04103/85836. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro. Karten: www.batavia-wedel.de