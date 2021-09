Wie Wedel begann, das Elbhochufer zu bebauen

Lesedauer: 3 Minuten

Das Wedeler Elbhochufer 1942: Das Kraftwerk ist an seinen Schornsteinen zu erkennen, daran schließt sich das Raffineriegelände an. Die Elbstraße verläuft um den Herta-Ladiges Park herum bis zur heutigen Industriestraße. Flussabwärts: die Billerbek-Siedlung und Flak-Batterien.

Wohnungsknappheit nach dem Zweiten Weltkrieg mündete in einen Ideenwettbewerb. Was wurde verworfen, was umgesetzt?