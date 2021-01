Supermarkt-Mitarbeiter überführen Taschendieb in Wedel

Wedel. Kurz nach seiner Tat ist am Donnerstag in Wedel ein Taschendieb festgenommen worden. Maßgeblich daran beteiligt waren Mitarbeiter eines Supermarktes, die den Täter in der Nähe des Geschäftes wiedererkannten und bis zum Eintreffen der Polizei festhielten.

Der 48 Jahre alte Mann aus Hamburg soll um kurz vor 11.30 Uhr in dem Markt an der Bahnhofstraße die Geldbörse einer 78-Jährigen entwendet haben. Tatort war die Gemüseabteilung. Das Portemonnaie befand sich im Einkaufstrolley der Seniorin, die den Diebstahl zunächst nicht bemerkte.

Als ihr später an der Kasse das Fehlen der Geldbörse auffiel, wandte sich die 78-Jährige an zwei Angestellte des Supermarktes. Die sahen sich die Bilder der Überwachungskamera an und stießen auf den Dieb. Der war ihnen bestens bekannt, schließlich war der 48-Jährige bereits sechs Tage zuvor in dem Supermarkt auf frischer Tat ertappt worden.

Die Mitarbeiter nehmen die Umgebung des Ladens unter die Lupe und stießen dort auf den Hamburger, der sich gerade mit einem anderen Mann unterhielt. Der lief sofort weg, als die Angestellten den 48-Jährigen ansprachen und ihn baten, mit ihnen in den Supermarkt zu kommen. Der Hamburger folgte der Aufforderung und ließ sich später von den alarmierten Polizisten festnehmen.

Er musste sich auf der Wache einer Blutprobe unterziehen, weil deutlich bemerkbar war, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Er kam nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder frei, muss sich nun abermals wegen Diebstahls verantworten.

Der flüchtige mutmaßliche Komplize ist etwa 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur. Er führte einen dunklen Rucksack bei sich und könnte aufgrund seines Erscheinungsbildes aus Südeuropa stammen. Hinweise an das Polizeirevier Wedel unter der Telefonnummer 04103/50 18 0.