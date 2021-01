Feuerwehrboot rettet zwei Frauen aus der Elbe

Die Spaziergängerinnen wurden am Dienstag am Strand von der Flut überrascht und eingeschlossen. Per Handy holten sie Hilfe.

Die Feuerwehr Wedel rettete am Dienstag zwei Frauen, die in Hetlingen vom Wasser der Elbe eingeschlossen waren. Dieses Bild zeigt eine Übung der Hamburger Feuerwehr auf der Elbe.

Hetlingen. Große Rettungsaktion am Elbstrand im Kreis Pinneberg: Zwei Frauen sind am Dienstag beim Spaziergang an der Hetlinger Schanze vom Wasser eingeschlossen worden. Nach einer umfangreichen Suche konnten sie gefunden und unverletzt von einem Boot der Feuerwehr Wedel gerettet werden.

Die Spaziergängerinnen hatten um kurz vor 15 Uhr offenbar die Tide der Elbe unterschätzt. Als sie plötzlich vom Wasser eingeschlossen waren, riefen sie per Handy Hilfe. Die Leitstelle in Elmshorn schickte sofort die Hetlinger Feuerwehr, die Polizei sowie Kräfte des Rettungsdienstes von Land aus zur vermuteten Einsatzstelle. Vom Wasser aus rückte ein Boot der Feuerwehr Wedel an, das im Tonnenhafen stationiert ist.

Während die Retter an Land bei böigem Wind und schlechter Sicht die Frauen nicht sehen konnten, gelang dies den Feuerwehrleuten mit ihrem Boot. Als sie die Wasserlinie abfuhren, stießen sie auf die beiden Damen und konnten sie trockenen Fußes über die Bugklappe ins Boot aufnehmen. Die Spaziergängerinnen wurden im Hetlinger Sportboothafen an Land gebracht, wo sie vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht wurden.