Braucht Wedel in Zukunft noch ein Schwimmbad?

Notwendiges rücke vor Wünschenswertes, so der Stadtpräsident in seiner Neujahrsrede - und nennt das Bad. Wie seine Antwort lautet.

Wedel. Der Wedeler Stadtpräsident Michael Schernikau (CDU) hat die Bevölkerung am Sonntag dazu aufgerufen, in der Corona-Krise mutig in die Zukunft zu blicken. "Lassen Sie uns mutig sein und einen Schritt in die Zukunft, in eine Zeit nach dieser Pandemie wagen, aus der wir diese Krise rückbetrachtend bewerten können, und dies zum Anlass nehmen, bereits heute Veränderungen und Weichenstellungen herbeizuführen, von denen wir später sagen können, die Corona-Pandemie aus dem Jahr 2020 hat auch positive Folgen gehabt", so Schernikau in seiner online veröffentlichten Neujahrsrede; eigentlich war für diesen Tag der Neujahrsempfang der Stadt geplant.

Schernikau lobt, dass die Wedeler auf einem guten Weg seien, auf die Krise zu reagieren, nennt beispielhaft bürgerschaftliche Hilfsnetzwerke, digitalen Schulunterricht, Online-Angebote örtlicher Kaufleute, Abholservice in der Gastronomie.

Kluges Haushalten wird Maß aller Dinge

Politisch werde vermutlich das kluge Haushalten der Hauptauftrag bei allen anstehenden Entscheidungen sein, noch mehr als bislang ohnehin schon. "Das Notwendige rückt zunehmend vor das Wünschenswerte", so Schernikau. Die Politik werde um unpopuläre Entscheidungen nicht herumkommen, und die Bürger müssten damit klarkommen, bestenfalls dahinterstehen.

Der Stadtpräsident nennt ein Beispiel: "Wie selbstverständlich gehen wir davon aus, dass die Stadt Wedel ein Schwimmbad vorhält." Jeder Besuch sei schon vor der Corona-Zeit mit 13 Euro pro Gast bezuschusst worden, das Bad sei also hochdefizitär. "Soll es also geschlossen werden? Ist es nur wünschenswert oder auch notwendig?" Aus seiner ganz persönlichen Sicht sei die Antwort klar: "Das Bad ist notwendig. Aber die politische Diskussion kann hier zu anderen Ergebnissen kommen."

Am Ende auf ein gutes 2021 zurückblicken

Michael Schernikau ruft die Wedeler dazu auf, das "wahrscheinlich sehr schwierige Jahr 2021" mit einem positiven Anspruch anzugehen, um am Ende sagen zu können, dass es unterm Strich wieder ein gutes Jahr gewesen ist.

Bürgermeister Niels Schmidt betont, dass, nachdem die Pandemie mit ihren Einschränkungen nun schon fast ein Jahr andauert, die Geduld und Standhaftigkeit der Menschen zunehmend auf die Probe gestellt werde. "Es ist nachvollziehbar und auch völlig in Ordnung, dass Menschen die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung auf den Prüfstand stellen und kritische Fragen aufwerfen", so der Verwaltungschef, "denn nur wenn die Menschen verstehen, warum ihnen Einschränkungen zugemutet werden und was damit konkret erreicht werden soll, kann eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung erhalten bleiben." Hier liege eine hohe Erklärungspflicht bei den politischen Entscheidungsträgern.

Corona-Leugner sind Spalter der Gesellschaft

"Nicht in Ordnung ist, die Pandemie und die Erkenntnisse der Wissenschaft an sich zu leugnen", so Schmidt weiter. "Hier wird nur das Geschäft der Spaltung betrieben mit dem Ziel unsere Demokratie zu unterminieren." Er sei stolz darauf, dass die Wedelerinnen und Wedeler in diesen schwierigen Zeiten ein hohes Maß an Disziplin, Solidarität und Mitmenschlichkeit gezeigt hätten und weiter zeigten.

Beide Reden in voller Länge stehen auf der Internetseite der Stadt.