Wedel bekommt ein Gemeinschaftsbüro für Individualisten

Hilke und Thomas Zedler eröffnen den ersten Coworking-Space in der Region. Sie glauben an flexibles Arbeiten auch nach Corona.

Hilke und Thomas Zedler in ihrem Coworking-Space in Wedel. Die Renovierungsarbeiten sind noch nicht ganz beendet.

Wedel. Schwarz sind die Metallstühle, die Polster darauf hell, eine Stehlampe strahlt warmes Licht in den Raum. Sieht modern und schick aus. Der Blick aus dem Fenster fällt auf den Wedeler Deich und die Elbe. Hilke und Thomas Zedler sind zufrieden: Das hier ist ihr Werk, wenngleich es noch nicht ganz fertig ist. Im Februar eröffnen sie auf 350 Quadratmeter Fläche einen Coworking-Space.

"Eine großes Büro, in dem sich viele verschiedene Menschen einen Arbeitsplatz mieten. Das können Angestellte, Selbstständige, Kreative und viele weitere sein“, erklärt Thomas Zedler das aus Großstädten bereits bekannte Konzept. In der Region westlich von Hamburg sind sie die Ersten.

Das Besondere an der Idee sei die Gemeinschaft am Arbeitsplatz, sagt Thomas Zedler. Durch die Vielzahl an Menschen aus unterschiedlichen Bereichen vereinten sich an einem Ort viele verschiedene Kompetenzen. „So arbeitet jeder schneller, weil die Kollegen sich gegenseitig helfen und einander Tipps geben können.“

Hilke Zedler ergänzt: „Das ist wie ein Ökosystem, es ist nicht nur eine Bürofläche, sondern auch ein Ort des Austausches.“ Anonymes Arbeiten soll es in der Community eben möglichst nicht geben, stellen die Zedlers klar. „Wir wollen fördern, dass die Kollegen sich auch untereinander kennenlernen“, sagt Thomas Zedler. „Niemand soll sich fragen, wer die anderen Menschen hier eigentlich sind.“

Der Strand liegt direkt vor der Tür

Attraktiv sein mag für viele die Lage: „Coworking Elbvororte“ liegt gegenüber dem Wedeler Beachclub und dem Restaurant Elbe 1, der Strand ist direkt vor der Tür. „Das war einer der Gründe, warum wir uns für diesen Standort entschieden haben“, sagt Thomas Zedler „Hier kann jeder, der will, abends mit Kollegen in die Bar gehen und den Tag ausklingen lassen.“ Wem vor lauter Arbeit der Kopf rauche, der könne spontan einen Strandspaziergang machen.

Der Digitalisierungsexperte Thomas Zedler kennt das Konzept des Coworkings aus eigener Erfahrung. In Berlin hat er einige Zeit in so einem Gemeinschaftsbüro gearbeitet. Später, in Wedel, habe er mit seiner Frau nach ähnlichen Möglichkeiten gesucht. “Da haben wir gemerkt, dass es in diesem Teil des Hamburger Speckgürtels kaum Angebote dieser Art gibt.“ Die Umstellung auf ein flexibles Arbeiten ist seiner Ansicht nach etwas Positives, das von der Corona-Zeit bleiben wird. Wohnortnah zu arbeiten spare Zeit und sei zudem ökologischer.

Ein Coworking-Space ermögliche lokales Arbeiten, ohne dabei den ganzen Tag zu Hause sitzen zu müssen. „Wer nicht ständig pendeln muss, spart viel Zeit, die am Ende des Tages für die Familie bleibt.“ Apropos Familie: „Insbesondere Familien mit Kindern haben häufig Probleme, ihre Kinder von der Kita abzuholen oder im Homeoffice zu betreuen“, sagt Hilke Zedler. „Deshalb wollen wir Angebote wie eine Spielecke oder eine Betreuung anbieten, wenn Bedarf besteht.“

Start-ups mieten für 99 Euro pro Person

Auch Start-ups wollen die Zedlers animieren, sich bei ihnen niederzulassen: Jungunternehmer können das Angebot wahrnehmen, für 99 Euro pro Person im Monat einen festen Arbeitsplatz mit WLAN zu mieten. Wer lieber ein festes Einzelbüro haben möchte, ist ebenso willkommen wie derjenige, der auf ein Höchstmaß an Flexibilität setzt. „Mit seinem Laptop kann man sich während der Öffnungszeiten hinsetzen, wo es einem gefällt. Am Ende des Tages nimmt man seine Sachen dann wieder mit,“ sagt Thomas Zedler.

Alle Angebote seien monatlich kündbar und böten WLAN, Zugang zur Küche mit Kaffee und Tee sowie zum Druckerraum. 30 bis 40 Menschen sollen hier unter normalen Umständen gleichzeitig Platz finden, unter Corona-Bedingungen müsse man die Anzahl halbieren, sagen die Unternehmer. „Das heißt aber nicht, dass wir nur diese Anzahl an Mitgliedern aufnehmen können“, so Thomas Zedler „Durch das flexible Arbeiten sind ja nie alle zur selben Zeit hier.“

Eine Besonderheit der neuen Arbeitsplatzgemeinschaft an Wedels Elbufer ist die Idee eines „MakerSpaces“, der in den Räumlichkeiten entstehen soll: Ein offenes Atelier, so der Plan, werde Künstlern zur Verfügung stehen, sagt Hilke Zedler, die in ihrer Freizeit selbst gern malt. Auch handwerkliche Tätigkeiten oder Arbeit mit einem 3D-Drucker könnten hier in Zukunft möglich sein.

Stadt Wedel als gutes Pflaster für Innovationen

Die Eröffnung des Coworking Spaces bringt Wedel seinem Ziel ein Stück näher, ein Innovationsraum zu werden. Mit dem Projekt „Start@Wedel“ setzt die Stadt sich seit 2019 dafür ein, junge Gründerinnen und Gründer zu unterstützen. Ein großer Erfolg war der Preis im Wert von 750.000 Euro, den die Fachhochschule (FH) Wedel im gleichen Jahr beim bundesländerübergreifenden Wettbewerb Exist Potentiale gewonnen hat.

Das Preisgeld fließt über vier Jahre in das Projekt "Startup Bridge" der FH, das Studierende bei der Gründung von Unternehmen unterstützen soll. Neben Beratungs- und Weiterbildungsangeboten bekommen die jungen Menschen hier die Möglichkeit, sich auf Veranstaltungen mit anderen zu vernetzen.

Auch Hilke und Thomas Zedler planen, mit "Startup Bridge" und der FH-Wedel zusammenzuarbeiten und beispielsweise gemeinsame Veranstaltungen zu organisieren. “Gerade unser Start-up-Angebot könnte für die jungen Unternehmer interessant sein“, sagt Hilke Zedler.

Wirtschaftsförderer begrüßt neues Konzept

Manuel Baehr von der Wedeler Wirtschaftsförderung sieht das Konzept des Coworking-Spaces als einen weiteren Fortschritt für die Stadt Wedel an. Die Unterstützung von Gründern habe für ihn hohe Priorität. Zudem sei auch die Fachhochschule sehr gut vernetzt und habe das Thema Gründung mit der "Startup Bridge" weiter professionalisiert.

Zur Zeit stehe es noch zur Diskussion, ob und wo im Kreis Pinneberg außerdem ein Gründerzentrum gebaut werden soll. „Solche Zentren gibt es bereits in vielen anderen Kreisen“, sagt Manuel Baehr „Sie geben jungen Start-up-Teams Raum für Austausch, Ideenfindung und ermöglichen es ihnen, Kontakte zu örtlichen Unternehmen zu knüpfen.“ Mit 1,5 Millionen Quadratmetern Gewerbefläche sei Wedel bereits jetzt ein starker Wirtschaftsstandort, der auf dem Weg sei, noch weiter zu wachsen.

Weitere Informationen und Preise im Internet unter der Adresse coworking-elbvororte.de​