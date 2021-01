Wie ein Hamburger Maler unseren Norden sieht

Haseldorf. „Der Norden-malerisch schön“, so lautet das Motto der Ausstellung mit Bildern von Peter Japp, die im Elbmarschenhaus in Haseldorf (Hauptstraße 26) gezeigt werden - allerdings Corona-bedingt vorläufig nur als virtueller Spaziergang auf der Homepage des Elbmarschenhauses. Dies funktioniert über die Homepage www.elbmarschenhaus.de. Dort startet die Reise durch Norddeutschland am Montag, 11. Januar, und ist bis Sonntag, 7. März, zu sehen.

„Wenn alles gut läuft“, hofft Peter Japp und drückt die Daumen, „kann man meine Werke noch ganz hautnah im Elbmarschenhaus sehen, sobald das Haus wieder öffnen darf.“ Eine Finissage am Ende der Ausstellung ist ebenfalls in Planung.

Schon als Jugendlicher für Malerei interessiert

Japps farbenfrohe, plakative und eindrucksvolle Bilder aus Norddeutschland nehmen den Zuschauer mit auf die Reise entlang der Elbe, wo man die Elbphilharmonie bestaunen oder Naturlandschaften bewundern kann. Wer noch mehr erleben will, taucht ein in die Landschaften am Ostseestrand oder macht einen Abstecher nach Usedom und Rügen.

Der Sülldorfer Peter Japp war schon als Jugendlicher an Malerei interessiert und hat sein Handwerk von der Pieke auf gelernt. Nach einer Lehre als Schriftsetzer besuchte der Künstler die Fachschule für Werbegrafik in Hamburg. Anstellungen als Layouter und Grafiker, als Bildredakteur bei Zeitungen und Zeitschriften folgten. Seit 1996 steht Japps Leben aber ganz im Zeichen der Kunst. Seit mehr als 20 Jahren pendelt der Maler zwischen Hamburg und Florida. „Nun hat er im Elbmarschenhaus geankert,“ sagt Edelgard Heim, Leiterin des Elbmarschenhauses. „Wir befinden uns damit in guter Gesellschaft, denn Peter Japp hat bereits unter anderem im Forum Alstertal in Poppenbüttel, im Witthüs im Hirschpark, im Elbe-Kino in Osdorf, in verschiedenen Haspa-Filialen und sogar in Florida ausgestellt.“

Dauerausstellung informiert über Natur in der Region

Die Integrierte Station Unterelbe (ISU), wie das Elbmarschenhaus offiziell heißt, wurde 2006 eröffnet. Der Geist des Hauses besteht in der Zusammenarbeit von Naturschutz, Tourismus und Landnutzung. Im Haus vertreten sind das Land Schleswig-Holstein, der Nabu Schleswig-Holstein, Tourismus-Vereine sowie die örtliche Jägerschaft. Träger des Hauses ist der ISU-Zweckverband, in dem die Städte und Gemeinden Uetersen, Appen, Groß Nordende, Heidgraben, Heist, Holm, Neuendeich, Haselau, Haseldorf, Hetlingen, Klein Nordende, Seestermühe, Tornesch, Wedel Marketing als Vertretung Wedels, der Abwasserzweckverband, der Kreis Pinneberg und das Land Schleswig-Holstein Mitglieder sind.

Die Integrierte Station kümmert sich in Zusammenarbeit mit den Kreisen um diverse (Natur-)Schutzgebiete entlang der Elbe in Schleswig-Holstein bis Neufeld. Über die naturräumlichen Besonderheiten an der Unterelbe informiert eine Dauerausstellung im Elbmarschenhaus.