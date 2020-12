Die Polizei (Symbolbild) sucht Zeugen nach dem mutmaßlichen Angriff auf einen 64-Jährigen in Wedel.

Wedel 64-Jähriger am Kopf verletzt - war es ein Angriff?

Wedel. Ein schwer am Kopf verletzter 64-Jähriger gibt der Polizei in Wedel Rätsel auf. Er wurde am Mittwoch um 2 Uhr im Stadtgebiet aufgegriffen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann aus Uetersen von anderen Personen verletzt worden ist.

Er kam in ein Krankenhaus. Wie es zu den Verletzungen kam, ist derzeitig Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der 64-Jährige selbst schweigt zu den Hintergründen.

Beamte des Polizeireviers Wedel ermitteln wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Weil der Geschädigte schweigt, kann weder die Tatzeit noch der Tatort konkreter eingegrenzt werden.

Hinweise sind an das Polizeirevier Wedel unter der Rufnummer 04103/501 80 zu

richten.