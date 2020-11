Wedel. Mehr als 50 Prozent der Wedeler sind Frauen. In den Wedeler Parteien spiegelt sich dieses Geschlechterverhältnis aber nicht – der Männeranteil ist teils deutlich höher. Warum ist das so, und was kann unternommen werden, um mehr Frauen dazu ermutigen, sich politisch zu engagieren ? Zu diesem Thema hat die Wedeler Gleichstellungsbeauftragte Magdalena Drexel einen Workshop veranstaltet, an dem Vertreter aller Parteien teilgenommen haben. Wir haben mit ihr gesprochen.

Frau Drexel, warum gab es in Wedel ein Workshop zum Thema “Frauen in der Kommunalpolitik”?

Magdalena Drexel Mit den anderen Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Pinneberg arbeite ich schon lange daran, wie Frauen für die Kommunalpolitik gewonnen werden können, es gab in den vergangenen Jahren mehrere Initiativen dazu. Dieser Workshop geht auf einen Antrag der SPD zurück. Er hatte zum Ziel, dass strukturelle Hindernisse abgebaut werden, die Frauen davon abhalten, sich politisch zu engagieren. Ich schlug daraufhin das Format eines Workshops vor. Alle Parteien haben sich dazu bereiterklärt mitzuwirken, was ich wirklich für etwas sehr Besonderes halte. Wedel stellt sich damit heraus, schon allein das ist ein Erfolg.

Wer war beim Workshop dabei?

Wegen Corona war es nur ein sehr kleiner Kreis: Vertreterinnen und Vertreter aller Fraktionen, die Moderatorin Vera Bacchi und ich.

Wie hoch ist der Frauenanteil beispielsweise im Wedeler Rat?

Insgesamt sind es dort 39 Prozent Frauen, die sich ganz unterschiedlich auf die Parteien verteilen. Das ist schon ein ziemlich guter Wert, aber das Ziel muss sein, Parität herzustellen. Und, auch sehr wichtig: die Frauen zu halten, die jetzt politisch aktiv sind.

Was halten Sie von einer Quote für den Rat?

In Wedel leben mehr Frauen als Männer, das sollte sich auch in der Politik spiegeln. Ich halte eine Quote von 50 Prozent für sinnvoll. Allerdings ist das nicht so einfach umzusetzen. Es haben ja durchaus schon Bundesländer versucht, Quoten zu erlassen, doch gegen diese Paritätsgesetze gab es erfolgreiche Klagen. Natürlich muss das alles rechtskonform sein, doch ganz grundsätzlich bin ich für die Quote. Auf jeden Fall! Ich denke, das ist ein sinnvolles Instrument, einen angemessenen Frauenanteil sicherzustellen. In Frankreich etwa gibt es ein Paritätsgesetz auf kommunaler Ebene, das besagt, dass die Wahllisten abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen. Dadurch ist der Frauenanteil deutlich gestiegen.

Was für Frauen haben einen Sitz im Wedeler Rat? Sind alle Bevölkerungsgruppen vertreten?

Die Politikerinnen im Wedeler Rat bilden durchaus unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und Altersklassen ab.

Wie sieht es denn mit Führungspositionen in den Parteien aus?

Es gibt in Wedel Frauen, die in Führungspositionen von Parteien vertreten sind, etwa als Fraktionsvorsitzende oder Vorsitzende des Stadtverbandes. Aber: Es gibt keine Ausschussvorsitzende, das sind ausschließlich Männer. Auch thematisch ist die Verteilung ungleich. Warum sitzen nicht mehr Frauen im Planungsausschuss, sondern vor allem in den Bereichen Soziales und Bildung? Das ist nicht nur in der Politik so, sondern generell.

Was sind die Hauptgründe dafür, dass sich zu wenige Frauen in der Politik engagieren?

Da gibt es drei große Punkte. Zum einen die Parteikultur: Wie wird miteinander umgegangen, was hat die Partei für ein Image, spricht sie aktiv Frauen an? Die Parteien sind da sehr unterschiedlich aufgestellt, manche haben ja interne Quotenregelungen. Dann sind da die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen: Wie ist die traditionelle Rollenverteilung, was für ein Selbstverständnis haben die Frauen? Und dann ist da eben die Struktur in der Kommunalpolitik: Hier aktiv zu werden, bedeutet einen hohen Zeitaufwand, den viele Frauen nicht leisten können, selbst wenn sie es wollten. Das Ziel des Workshops war, diese strukturellen Bedingungen zu verbessern.

Moderatorin Vera Bacchi führte durch den Workshop, der Frauen für Politik ermutigen soll.

Foto: Sven Kamin / HA / A .Laible

Konnten Sie konkrete Ideen entwickeln?

Ja, wir haben versucht, überparteilich Ansätze zu finden. Also: Wie kann der Zeitaufwand für politisches Engagement verringert werden? Wie könnte man ein verbindliches Sitzungsende festlegen oder Sitzungen grundsätzlich so gestalten, dass sie zügiger durchgeführt werden können? Und wie kann man bekannter machen, dass die Entschädigungssatzung beinhaltet, dass Betreuungskosten für Kinder oder auch pflegebedürftige Angehörige für die Dauer der Sitzung übernommen werden? Es könnte ein Baustein von mehreren sein, wenn mehr Frauen wüssten, dass sie die Betreuungskosten für die entsprechenden Zeiten erstattet bekommen.

Das heißt, es ist ein großes Problem, dass Frauen häufig nach wie vor diejenigen sind, die sich um Kinder und Angehörige kümmern, weshalb sie sich kaum auch noch politisch engagieren können?

Genau. Die Arbeit in der Kommunalpolitik ist sehr zeitaufwändig, und Zeit ist gerade für berufstätige Mütter eine knappe Ressource. Wir haben hier in Wedel, so wie generell in Deutschland, in Familien noch häufig eine traditionelle Rollenverteilung – es sind die Frauen, die in Teilzeit arbeiten und die unbezahlte Sorgearbeit zu Hause übernehmen. Deshalb gehen viele Frauen erst in die Politik, wenn die Kinder größer sind. Wenn sich strukturell etwas verbessert, ist es leichter, sich kommunalpolitisch zu engagieren, das gilt natürlich auch für Männer. Und ich denke, dass dies auch ein wichtiger Faktor ist, um junge Menschen für die Politik zu gewinnen.

Sie hatten das Selbstverständnis von Frauen angesprochen. Trauen sich manche Frauen eine aktive politische Rolle vielleicht nicht zu?

Für manche Frauen mag das zutreffen. Politik ist nach wie vor sehr männlich geprägt, das kann abschreckend wirken. Andererseits gibt es aber auch viele Frauen, die in dieser Hinsicht ein großartiges Beispiel abgeben... Es ist wichtig, dass mehr Frauen in der Politik aktiv werden, sodass dadurch auch wieder andere dazu ermutigt werden. Es braucht aber nicht nur ein Zutrauen der Frauen in sich selbst, sondern es ist auch Aufgabe der Parteien, sich aktiv um Frauen zu bemühen.

Sollten die aktiven Politikerinnen in Wedel vielleicht noch mehr „Werbung” für den Weg in die Politik machen?

Das tun sie allein schon dadurch, wie sie ihre Arbeit erledigen. Sie sind sehr engagiert, man merkt, dass sie sich einsetzen, etwas bewegen und mitgestalten wollen. Und ganz ehrlich: Ich glaube, dass das viele Frauen wollen.

Was können denn die Parteien tun, um eine Parität herzustellen?

Zum Beispiel indem sie Frauen auf aussichtsreichen Listenplätzen aufstellen oder indem sie ihre Wahllisten paritätisch besetzen, manche Parteien in Wedel haben schon vorgemacht, dass sich auf diese Weise ein ausgeglichener Frauenanteil erreichen lässt. Und sie können Frauen gezielt ansprechen, beispielsweise bei Initiativen und Vereinen, bei denen Frauen bereits aktiv sind.

Irmgard Jasker (Die LINKE, v.l.), Julian Fresch (CDU) Magdalena Drexel, Vera Bacchi, Nina Schilling (FDP), Friederike von Nobbe (Grüne), Birgit Neumann-Rystow (WSI), Ursula Lauenstein (CDU) und Norman Rothe (SPD) waren dabei.

Foto: Sven Kamin / HA / A .Laible

Wie geht es denn jetzt nach dem Workshop weiter? Oder bleiben die Ideen nur Ideen?

Nein, diejenigen, die beim Workshop dabei waren, tragen die Ideen jetzt in ihre Fraktionen, wo besprochen werden soll, wie die Maßnahmen umgesetzt werden können. Allerdings können einige der Punkte nicht lokal in Wedel gelöst werden. Zum Beispiel die Idee, Sitzungen digital abzuhalten, was die Vereinbarkeit von politischem Engagement und Familie verbessern könnte. Dafür braucht es eine entsprechende Gesetzgebung und Rechtssicherheit.

Was für konkrete Maßnahmen schlagen Sie denn noch vor?

Es wurde darüber nachgedacht, wie Sitzungen strukturell verkürzt werden können. Bis wann müssen Anträge vorliegen, damit sie gut vorbereitet werden können? Was sind die Erwartungen an die Sitzungsleitung? Über solche Punkte ein gemeinsames Verständnis herzustellen, könnte hilfreich sein. Das ist auf jeden Fall ein längerer Prozess – der nun in Wedel erfolgreich angestoßen worden ist.

Staaten wie Neuseeland, Dänemark oder auch Deutschland, die von Frauen geführt werden, scheinen friedlicher und – auch pandemietechnisch – erfolgreicher zu agieren als solche, an deren Spitze Männer stehen. Was machen Frauen in politischen Führungspositionen vielleicht anders?

Gute Frage. Auf jeden Fall ist es sehr bemerkenswert, dass diese Frauen in politischen Spitzenpositionen sich gerade durch Führungsstärke auszeichnen und in der Corona-Pandemie besonders erfolgreich sind. Ich finde, diese Frauen sind sehr gute Beispiele dafür, wie wichtig es ist, in der Politik auf alle Talente zu setzen, um diejenige Person in eine Spitzenposition zu bringen, die dafür besonders geeignet ist. Diese Frauen sind Vorbilder für Mädchen und Frauen weit über die Politik hinaus.