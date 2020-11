Wedel. Taschendiebe haben am Mittwoch in Wedel zugeschlagen. Erster Tatort war ein Discounter an der Feldstraße, wo Unbekannte gegen 12.50 Uhr die Geldbörse einer 80-jährigen Frau aus ihrem Rucksack entwendeten. Diesen trug die Seniorin auf dem Rücken.

Täterin könnte eine etwa 30 Jahre und 1,55 Meter große Frau sein. Sie trug ihr schwarzes Haar in einem Art Pagenschnitt und könnte aus Westasien stammen. Die Frau sprach gebrochen Deutsch. Mit der EC-Karte der Rentnerin wurde im Anschluss ein vierstelliger Betrag bei einer Wedeler Bank abgehoben.

Die Polizei nimmt Hinweise zu beiden Fällen entgegen

Gegen 18:45 Uhr wurde dann ein 67-Jähriger Opfer eines Taschendiebstahls im Eichendorffweg. Im Bereich des Verbindungsweges zur Kantstraße griff ein Unbekannter von hinten in die Hosentasche des Geschädigten und entwendete dessen Geldbörse. Aufgrund körperlicher Einschränkungen konnte der Senior nicht reagieren, rief aber noch laut um Hilfe. Der Täter lief in Richtung Bahnhofstraße davon. Eine nähere Beschreibung liegt bislang nicht vor. Hinweise zu beiden Taten an die Polizei unter 04103/501 80.