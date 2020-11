Wedel/Pinneberg. Nach einem Raubüberfall in Wedel hat die Polizei in Pinneberg sechs Täter im Alter zwischen 16 und 21 Jahren festgenommen. Sie hatten gegen 2.20 Uhr in der Nacht zu Sonnabend einen 26-jährigen Wedeler an der Holmer Straße angegriffen, mit einem einem Messer bedroht und ausgeraubt.

Im Anschluss flohen sie mit einem Opel, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren, in Richtung Holm. Nach einer Großfahndung mit mehreren Streifenwagen gelang es den Beamten, den Opel an der Bismarckstraße zu stoppen, nachdem der Fahrer (17) noch versucht hatte, sich der Kontrolle zu entziehen. Er wurde festgenommen. Im Wagen wurde die Beute und die Tatwaffe gefunden. Die Männer, die aus Hamburg und Buchholz stammen, sollen zuvor einen Raub in Blankenese und eine Körperverletzung in Wedel begangen haben.