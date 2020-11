Wedel/Itzehoe. Direkt neben dem Amtsgericht Itzehoe liegt die Justizvollzugsanstalt. Dort sitzt zurzeit Stefan M. (50) aus Wedel ein, der sich seit Dienstag wegen Drogenhandels und Besitzes von Betäubungsmitteln vor dem Schöffengericht verantworten muss. Vor seiner Haft wohnte und arbeitete er auf einem Bio-Bauernhof am Rande der Stadt – und verkaufte von dort Drogen im großen Stil.

50 Fälle aus den vergangenen drei Jahren wirft ihm die Anklage vor, davon soll es sich 34-mal um eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln gehandelt haben. Käufer soll in 49 Fällen Tim D. aus Elmshorn gewesen sein, der letzte Anklagepunkt betrifft die Funde, die von den Ermittlern im Reihenhaus des Angeklagten gemacht wurden. Die räumt der Angeklagte auch ein, der sich mit dem Verkaufserlös seinen eigenen Konsum finanziert haben will.

Große Durchsuchung im Juni

„Wir haben Mitte Juni mit einem großen Kräfteaufwand bei ihm durchsucht“, so Niklas S., Leiter der Ermittlungsgruppe Betäubungsmittel der Kripo Pinneberg. Laut dem 32-Jährigen ist der Angeklagte den Drogenermittlern aus anderen Verfahren bekannt und neigt dazu, seine Ware in Erddepots zu verstecken. Weil das Gelände des Bio-Bauernhofs direkt an den Wald angrenzt, rückte eine Einsatzhundertschaft der Polizei zur Durchsuchung an, auch mehrere Rauschgiftspürhunde waren beteiligt.

Zudem kamen Spezialkräfte zur Festnahme des 50-Jährigen zum Einsatz. „Beim letzten Mal hatte er versucht, Beweismittel durch ein Herunterspülen im Klo zu vernichten“, so der Ermittler. Dazu kam es in diesem Fall nicht. Stefan M. stand in der Auffahrt, als die Polizei aufschlug. Im Wohnzimmer entdecken die Beamten 762 Gramm Cannabisblüten, knapp 700 Gramm Cannabisharz sowie halluzinogene Pilze, Amphetamine, Kokain und Ecstasy.

Es roch oft nach Cannabis

„Herr M. hat bejaht, dass sich Betäubungsmittel im Haus befinden“, so Sven K. (38), verantwortlicher Sachbearbeiter bei der Kripo. Er berichtete, dass sich eine Zeugin bei der Polizei gemeldet und angegeben habe, dass ihr Ex-Freund Drogen auf dem Bauernhof gekauft habe. Ein weiterer Hinweis sei von einem Bewohner des Gutes gekommen. Dem sei aufgefallen, dass es bei Stefan M. nach Cannabis roch, und er habe vermutet, dass sich in einem der Schuppen eine Cannabis-Plantage befinden könnte.

Der eigentliche Anlass, um gegen Stefan M. zu ermitteln, lieferte die Festnahme von Tim D. im Februar 2019 in Elmshorn. Bei ihm waren Cannabis und Amphetamine entdeckt worden, eine Wohnungsdurchsuchung hatte bei ihm weitere Drogen zutage gefördert. „Er hat uns seinen Lieferanten und die Örtlichkeit des Drogenkaufs benannt“, berichtete Stefan B. (44) von der Kripo Elmshorn. Zwar habe Tim D. weder den Namen noch die Adresse des Mannes gekannt, jedoch habe er den Weg dorthin exzellent beschreiben können und die Örtlichkeit auf Satellitenaufnahmen wiedererkannt. Den Angeklagten habe er anhand eines Polizeifotos identifizieren können.

Zeuge wird nächstes Mal von der Polizei gebracht

Stefan M. gab in seiner Einlassung an, er kenne Tim D. nicht und habe nie an ihn Drogen verkauft. In der von Verteidigerin Bettina von Hindte verlesenen Erklärung räumte der Angeklagte immerhin ein, die in der Anklageschrift aufgeführten Verkäufe auch getätigt zu haben – jedoch an eine andere Person, deren Namen er nicht preisgeben wolle. Von der könne dann Tim D. eventuell den Stoff bezogen haben.

Ob das zutrifft, erscheint zweifelhaft. Tim D. hat die Wohnräume des Angeklagten in seiner Vernehmung genau beschrieben – und auch die Personenbeschreibung des Angeklagten, die er vor der Vorlage des Polizeifotos abgab, trifft zu. Der 29-Jährige musste sich wegen seiner Drogenvergehen im September vor dem Elmshorner Amtsgericht verantworten. Die Itzehoer Richterkollegen konnten ihn Dienstag nicht befragen. Trotz Ladung war der Zeuge nicht erschienen. Auch eine Vorführung durch die Elmshorner Polizei schlug fehl. Die Beamten trafen Tim D. nicht an, angeblich soll er bei der Arbeit gewesen sein. Jetzt soll er bei einem zweiten Termin nächste Woche aussagen – sicherheitshalber eskortiert von der Polizei. Zudem wird er für sein unentschuldigtes Fehlen ein Ordnungsgeld zahlen müssen.