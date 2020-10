Wedel. Ein Rostgemälde auf einem gleichfarbigen flauschigen Kissen. Gleich daneben in einer rustikalen Holzschüssel zwei kleine Leinwände, auf denen unter anderem eine rosa Blume zu erkennen ist. Gegenüber abermals ein großes Rostgemälde mit dem Namen „New Mexico“ über einem Sessel, der zum Hinsetzten einlädt. So sieht es derzeit bei „Goldstücke Schönes Zuhause“ an der Straße Bei der Doppeleiche in Wedel aus. Das Dekogeschäft ist eines von insgesamt 17 im Bereich Bahnhofsstraße, in denen Künstler für die nächsten zwei Wochen ihre Werke ausstellen und verkaufen können. Die City der Rolandstadt wird zur Kunstgalerie.

„Wedeler Leinwand Akrobaten“ heißt die Aktion, die von Anke Jens und Sabine Niemeyer im vergangenen Jahr ins Leben gerufen worden ist. „Wir haben das Gefühl, dass die Bahnhofsstraße immer weiter verwaist, und wollen so ein bisschen Leben in die Wedeler Innenstadt bringen. Außerdem ist es uns ein Anliegen, unbekannteren Künstlern eine Chance zu geben, ihre Werke präsentieren zu können“ sagt Anke Jens. „Daher haben wir Anfang Künstler dazu aufgerufen, sich bei uns melden konnten, wenn sie ihre Bilder gern ausstellen wollten“, so die 63-Jährige weiter. Anschließend seien die Künstler durch die Bahnhofstraße gelaufen und haben in Geschäften nachgefragt, ob sie die Schaufenster nutzen können. Schnell hätten sich mehrere Betriebe gefunden, die Interesse gezeigt haben. Teilnehmer seien größtenteils Hobbykünstler aller Altersklassen. „Vorzugsweise kommen die Künstler aus Wedel“, sagt Anke Jens. In diesem Jahr sind es 20 Maler, die ihre Bilder unterschiedlichster Stilrichtungen in 18 Geschäften ausstellen und verkaufen.

Am Sonntag verrät eine Zeichnerin ihre Technik

Die Buchhandlung Heymann gehört zu den Geschäften, in denen Kunden die Kunstwerke kaufen können. Dort stellt Lore Kröger ihre Zeichnungen aus. „Die Künstlerin hat ihre Werke auch schon im vergangenen Jahr bei uns ausgestellt. In diesem Jahr ist ein Kalender mit Zeichnungen von Wedel hinzugekommen“, sagt Sina Stein-Cortis, die Filialleiterin. „Lore Kröger passt mit ihrem Stil und der Größe ihrer Bilder gut zu uns. Wir können zu den Bildern passende Stifte und Notizhefte verkaufen“, sagt die Hamburgerin. „Wir wollen die Aktion außerdem unterstützen, um den Künstlern eine Chance zu geben“, ergänzt Denise Böttcher, Stein-Cortis’ Stellvertreterin. Am verkaufsoffenen Sonntag an diesem Wochenende werde Lore Kröger sogar selbst in die Buchhandlung kommen und zeigen, wie man lernt, wie sie zu zeichnen.

Haspa-Mitarbeiterin Sandra Tiede vor etlichen Gemälden verschiedenster Künstler.

Foto: Mareike Müller

Auch die Hamburger Sparkasse macht nun schon zum zweiten Mal bei den Wedeler Leinwand Akrobaten mit. „Letztes Jahr haben wir eine Vernissage mit circa 50 Bildern veranstaltet, wo jeder Künstler seine Werke präsentieren konnte. In diesem Jahr musste diese leider aufgrund der aktuellen Corona-Situation ausfallen“ sagt Sandra Tiede, die dort als Serviceangestellte arbeitet. Trotzdem stehen auch in diesem Jahr wieder etliche Bilder verschiedenster Künstler im Eingangsbereich des Kreditinstituts. Die Künstler seien dabei in beiden Jahren auf die Haspa zugekommen und hätten um die Nutzung der Räume dieser gebeten.

Hobbykünstlerin Kornelia Ehlers (l.) zeigt mit Geschäftsinhaberin Christina Hansen zwei ihrer Gemälden bei „Goldstücke Schönes Zuhause“.

Foto: Mareike Müller

Eine der Künstlerinnen, die an der Aktion teilnimmt, ist Kornelia Ehlers. Auch sie ist nun schon das zweite Jahr mit dabei und stellt ihre Bilder bei „Goldstücke Schönes Zuhause“ aus. „Für mich ist es eine tolle Möglichkeit, meine Bilder zu präsentieren. Zu Hause bekommen sie ja doch keine Aufmerksamkeit“ sagt die Wedelerin. Dabei bieten ihre Gemälde allerlei besondere Elemente. Auf die Frage, was ihre Werke auszeichnet, antwortet sie: „Sie sind anders. Mein Stil ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Ich experimentiere sehr gern, beispielsweise mit Baumrinde oder Flechten.“ Besonders sticht diese Experimentierfreudigkeit im Dekogeschäft bei ihren Rostgemälden hervor. „Dafür trage ich eine Rostlösung auf eine Eisengrundierung auf. Ich weiß nie, wie das Bild am Ende aussehen wird. Manchmal verändert es sich sogar noch, je nachdem, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist“, berichtet die 65-Jährige.

Ehlers ist schon seit 1993 begeisterte Hobbykünstlerin und hat ihre Werke seitdem bei zwei Ausstellungen präsentieren können. Die „Wedeler Leinwand Akrobaten“ gaben ihr im vergangenen und diesem Jahr nun die Chance, ihre Bilder abermals zu präsentieren und zu verkaufen. „Der Verkauf fällt mir tatsächlich bei manchen Bildern sehr schwer, aber wenn ich dem Käufer damit eine Freude machen kann, freut mich das umso mehr“, meint die Hobbykünstlerin.

Dass die Wedelerin ihre Bilder ausgerechnet bei Goldstücke Schönes Zuhause ausstellen darf, ist für Ehlers ein Glückstreffer. „Meine Bilder werden hier super in Szene gesetzt. Du hat da echt ein Auge für“, sagt sie mit Blick zu Christina Hansen, Inhaberin des Geschäfts. Auch die ist begeistert von den Gemälden: „Die Bilder passen hier einfach super rein, und die Kunden finden es total spannend“. Darüber freut sich Ehlers sichtlich: „Es ist wirklich toll, wenn man so gutes Feedback bekommt“.

Aktion tute der Gemeinschaft vor Ort gut

Als die Künstlerin Hansen im vergangenen Jahr gefragt habe, ob sie ihre Bilder bei ihr ausstellen dürfe, habe die Hamburgerin sofort Ja gesagt. Hansens persönliche Affinität zur Kunst habe dabei natürlich auch eine Rolle gespielt. „Da ich selbst male, finde ich die Aktion total toll. Meiner Meinung nach ist es eine große Bereicherung für die Kunden und Aussteller und tut der Gemeinschaft vor Ort gut“, sagt die 52-Jährige.

Die Idee des Ausstellens von Kunst in Schaufenstern hat schon eine längere Geschichte. Schon 2008 wurden im Rahmen der Altonale in Hamburg-Ottensen Gemälde und Installationen gezeigt. Auch in der Pinneberger Innenstadt bemühte sich die Wirtschaftsgemeinschaft im vergangenen Jahr um die Aktion „Kunst im Schaufenster“. In Wedel können Interessierte nun noch bis zum 23. Oktober die Gemälde in und um die Bahnhofstraße in Wedel entdecken und erwerben.