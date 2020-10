Uetersen/Wedel. Drei Zwei-Mann-Trupps der Polizei waren Mittwoch in Uetersen und Wedel unterwegs. Der Auftrag der Präventionsstreifen: Sie sollten Bürger aufklären, wo Einbrecher leichtes Spiel haben würden. Schließlich hat die dunkle Jahreszeit und damit die Hochzeit für Einbrecher begonnen.

Entdeckt wurden zwölf gekippte Fenster von Häusern, in denen niemand zu Hause war. In zwei Fällen standen die Fenster sogar sperrangelweit offen. Einbrecher hätten hier leichtes Spiel gehabt. In 15 Fällen lehnten Leitern an Häuserwänden, die Einbrechern den Aufstieg ermöglichen würden. 32 Fahrräder waren unverschlossen und hätten Fluchtmöglichkeiten für die Täter geboten. In zwei Fällen waren Türen von Mehrfamilienhäusern unverschlossen. 20 Garagen und sieben Schuppen waren unversperrt, sodass die Gegenstände im Innern Dieben schutzlos ausgeliefert wären.

In einem Fall waren die Eigentümer unterwegs und hatten für Handwerker einen Hinweiszettel mit telefonischer Erreichbarkeit hinterlassen. Einbrecher hätten auf diese Weise den Hinweis erlangt, dass niemand zu Hause ist und sie ungestört „arbeiten“ können.

73 Gespräche mit Bürgern haben die Beamten geführt – selbstverständlich unter Einhaltung von Abstandsregeln. Die Resonanz der Anwohner fiel laut den Polizeiangaben positiv aus. Weitere Einsätze dieser Art sind in Vorbereitung. Weitere Hinweise zum Einbruchschutz sind auf der Internetpräsenz der Landespolizei unter www.polizei.schleswig-holstein.de. verfügbar.