Wedel. Einmal noch wird es ganz hart, dann entspannt sich die Verkehrslage in Wedel: Die B 431 wird von Donnerstagabend, 19 Uhr, bis zum frühen Montagmorgen in Höhe Industriestraße voll für den Verkehr gesperrt. Ab Montag, 6 Uhr, herrscht dann aber endgültig freie Fahrt auf der Rissener Straße, die in den vergangenen Jahren mehrmals einer Großbaustelle geglichen hatte.

Übers Wochenende werden Arbeiter Asphalt auftragen, darauf die Markierungen malen und schließlich die Ampelanlage an der Kreuzung in Betrieb nehmen. Autofahrer werden gebeten, Wedel möglichst weiträumig zu umfahren, zum Beispiel von Hamburg aus über Schenefeld und Pinneberg. Entsprechende Hinweisschilder sind aufgebaut. Fußgänger und Radfahrer können den Baustellenbereich hingegen auch während der Arbeiten passieren.