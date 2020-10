Wedel. Glückliche Kindergesichter in der kleinen Eisenbahn, nebenan der Duft von süßen gebrannten Mandeln, und wer es eher herzhaft mag, geht zum Würstchenstand gegenüber. So soll der Ersatz-Herbstmarkt in Wedel aussehen, der das alljährliche Fest Corona-freundlich ersetzen soll. Funktionieren soll dies durch räumliche und zeitliche Entzerrung, sodass das Infektionsrisiko minimiert wird. Ab heute stehen entlang der Bahnhofstraße in Wedel während der gesamten Herbstferien diverse solcher Buden, an denen die Menschen etwas essen oder einfach klönen können.

Marco Kreckwitz (28) und Kristina Farkas (28) arbeiten bei Roland Würstchen. Sie stehen erst mal bis zum Ende der Herbstferien an der Wedeler Bahnhofstraße.

Foto: Mareike Müller

Roland Würstchen aus Wedel zum Beispiel. Der Stand sei das erste Mal im Herbst in Wedel mit dabei, sagt Marco Kreckwitz, der beim Betreiber angestellt ist. „Normalerweise sind wir beim Weihnachtsmarkt in Wedel. Allerdings befürchten wir dort eine Absage, weshalb wir jetzt in dieser Woche angereist sind“, so der 28-Jährige weiter. Der Andrang habe sich am Montag nach dem Aufbau in Grenzen gehalten. Deshalb hofft Kreckwitz, dass zum Wochenende mehr Kunden kommen.

Was dabei hilft: Am kommenden Sonntag werden in Wedel viele Läden öffnen. Möglich ist der verkaufsoffene Sonntag nur wegen der Buden entlang der Bahnhofstraße. Denn ein verkaufsoffener Sonntag ist nur erlaubt, wenn er im Rahmen einer festlichen Veranstaltung veranstaltet wird, wie Daniel Frigoni, Vorsitzender der Wedeler Kaufleute, erklärt. Einige Buden sind bereits aufgebaut, es sollen laut Frigoni vermutlich noch weitere folgen. „Wir haben erst vergangene Woche das Okay der Stadt bekommen“, erklärt er, „und für manche Schausteller war das doch sehr kurzfristig“. Voraussichtlich werde wohl in den kommenden Tagen noch eine Bude zum Entenangeln und Dosenwerfen dazukommen, eventuell auch ein Foodtruck. Schon jetzt können die Wedeler Bürger aber beispielsweise vor den Welau Arcaden Crêpes essen oder bei der Doppeleiche einen Hotdog verzehren. Am Rathausplatz gibt es neben Roland Würstchen auch eine Kindereisenbahn und Gebäck.

Volker Lüders ist Betreiber der Eisenbahn und des angrenzenden Stands für gebrannte Mandeln. Auch er sei normalerweise auf dem Weihnachtsmarkt in Wedel mit dabei, sagt er, doch befürchte auch er eine Absage. „Der Ersatz-Herbstmarkt ist für uns die erste Veranstaltung in diesem Jahr. Ich bin erleichtert meine Stände wieder öffnen zu dürfen und hoffe jetzt auf viele Besucher“ sagt der 40-Jährige.

Ein paar Besucher waren am Montag schon zu sehen. Ingrid Küpper zum Beispiel. „Ich finde es traurig, wie gering der Andrang im Moment ist“, sagt die Wedelerin. Umso häufiger wolle sie selbst in den nächsten Tagen zu den Ständen kommen.

Daniel Frigoni sieht die Herbstwochen erst mal als Testlauf – „wenn die Idee ankommt, könnte das Ganze auch in die Verlängerung gehen oder wiederholt werden“, sagt er. Nun gelte es, die Reaktionen abzuwarten – sowohl von den Bürgern als auch den Einzelhändlern und Schaustellern. Schließlich soll es in der ohnehin stellenweise recht beengten Bahnhofstraße nicht zu weiteren Engpässen kommen, wenn mehrere Kunden vor einer Bude anstehen. Frigoni ist da zuversichtlich: „Wir haben die Plätze so gewählt, dass es keine Probleme geben sollte, wenn fünf, sechs Leute irgendwo anstehen.“ Vor allem hofft er auf gute Resonanz beim verkaufsoffenen Sonntag: „Es hat sich gezeigt, dass der gerade für die kleineren Läden sehr wichtig ist. Vor allem deshalb machen wir das Ganze ja.“ Vorerst laufen die „Wedeler Herbstwochen“ bis 17. Oktober.