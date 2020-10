Wedel. Die geplante Gebührenerhöhung für die Schulkinderbetreuung (SKB) in Wedel ab 1. August 2021 liegt vorerst auf Eis. Auch bei der mittlerweile vierten Debatte zum Thema in anderthalb Jahren konnte beim Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport kein Ergebnis in dieser Sache erzielt werden: Weder die Beschlussvorlage der Verwaltung noch die Anträge der Grünen oder der SPD bekamen die erforderliche Mehrheit. Nun soll eine Elternbefragung darüber Aufschluss bringen, ob mehr Flexibilität bei den Betreuungszeiten gewünscht wird. Zudem soll die Beauftragung eines externen Dienstleisters in Betracht gezogen werden.

Vor allem die Grünen hatten sich gegen die Beschlussvorlage der Verwaltung gestemmt. Sie sieht laut der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Petra Kärgel eine Erhöhung um zehn bis 15 Prozent, bei der Frühbetreuung an der Moorwegschule gar um 150 Prozent vor. „Es wird nicht erwähnt, dass wir die Gebühren bereits 2014 um 40 Prozent erhöht haben. Wenn wir jetzt wieder erhöhen, preschen wir so unerträglich voran, dass wir das nicht mehr rechtfertigen können, wenn es nicht gleichzeitig eine Verbesserung für die Eltern gibt“, sagte Kärgel bei der Sitzung. In ihrem Antrag heißt es weiter: „Die SKB-Beiträge in Wedel zählen seit Jahren zu den höchsten in Schleswig-Holstein.“ Zudem sei es lediglich möglich, die Betreuung für fünf Tage die Woche zu buchen – oder gar nicht. Flexiblere Zeiten? „Fehlanzeige!“

Die Grünen forderten eine Prüfung, ob die SKB nicht wie in Itzehoe, Norderstedt oder Elmshorn an externe Dienstleister vergeben werden könnte. Kärgel zählte auf: In Itzehoe zahlten die Eltern für eine Betreuung von sieben bis 17 Uhr 1300 Euro im Jahr. In Elmshorn sei die Ferienbetreuung bereits in den Gebühren enthalten, zudem sei eine flexible Buchung für zwei, drei, vier oder fünf Tage pro Woche möglich. In Norderstedt zahlten die Eltern für fünf Tage Betreuung von 7.30 bis 17.30 Uhr insgesamt 145 Euro im Monat, für drei Tage 97 – und das wie in Itzehoe nur von September bis Juni. In Hamburg ist die Betreuung von acht bis 16 Uhr generell kostenfrei. Und in Wedel? Hier sollen die Eltern zukünftig an der Moorwegschule 235 Euro je Monat für die Betreuung ihrer Kinder von sieben bis 17 Uhr zahlen – und zwar durchgehend für zwölf Monate. Plus die Ferienbetreuung, die zusätzlich gezahlt werden müsse, belaste das die Familienkasse mit 3120 Euro pro Jahr, so Kärgel. „Das geht nicht. Wir müssen Betreuungssysteme schaffen, die sich alle leisten können.“ Manche Familien zögen aus Wedel weg oder gar nicht her, weil die Kosten für die Kinderbetreuung „exorbitant“ seien.

Outsourcing darf nicht zu Dumping-Löhnen führen

Man könne die Modelle nicht eins zu eins vergleichen, hielt Heidi Garling (CDU) dagegen: Manche der Kommunen hätten beispielsweise keine oder kaum Geschwisterermäßigung, andere keine Sozialstaffel – Wedel habe beides. Auch die finanziellen Rahmenbedingungen seien andere. Und Gerrit Baars (SPD): Eine Kostenreduzierung, gerade beim Outsourcing, sei in erster Linie über die Personalkosten erreichbar. Petra Kärgel hielt dagegen: Tariftreue und Jobgarantie seien für sie so selbstverständlich, dass sie es in ihrem Antrag nicht extra formuliert habe.

Über alle Fraktionen herrschte Einigkeit: Keiner der Beschäftigten darf entlassen, bei Bezahlung und Qualität dürfen keine Abstriche gemacht werden. Die Grünen zogen den Antrag auf ein offizielles Prüfverfahren zurück, genauso den auf Durchführung eines Workshops. Keine Mehrheit gab es für den verbliebenen Grünen-Antrag, dass die Gebühren für die SKB an der Moorwegschule konstant bleiben, bis eine Flexibilisierung der Betreuungszeiten beschlossen wird.

Genauso wenig für den der SPD: Sie forderte, die Geschwisterermäßigung für das zweite Kind von 30 auf 50 sowie für das dritte Kind auf 100 statt 60 Prozent zu erhöhen und damit der in der Kita-Betreuung anzupassen – laut Baars eine Entlastung der Geringverdiener um 18.000 Euro pro Jahr, selbst wenn die Beiträge wie in der Beschlussvorlage vorgesehen angehoben würden. Die Beschlussvorlage selbst zur Erhöhung der Gebühren wurde mit sechs zu sieben Stimmen ebenfalls abgelehnt (ja: CDU, FDP, WSI; nein: Grüne, SPD, Linke).

Keine Ergebnisse also, aber ein Plan: Die Eltern sollen zeitnah befragt werden, wie viel Flexibilität in der Nachmittags- und Ferienbetreuung sie wünschen. Burkhard Springer, Fachdienstleiter Soziales der Stadt: „Wir wollen ein Gefühl dafür bekommen, wie dringlich das eigentlich ist. Warum sollten wir mit großem Aufwand etwas auf die Beine stellen, wofür es womöglich gar keinen Bedarf gibt?“ So habe man beispielsweise im Förderzentrum die Möglichkeit der Betreuung bis 17 Uhr geschaffen - und die Gruppe wieder auf 16 Uhr zurückgesetzt, da es kaum Anmeldungen gab. Ähnliches bei der Frühbetreuung vor acht Uhr: „Uns wurde gesagt, es gäbe Dutzende Eltern an allen Standorten, die darauf angewiesen seien, da sie sonst nicht arbeiten könnten.“ Die einzige Schule, an der die Nachfrage laut Springer aber tatsächlich groß genug war, ist die Moorwegschule. Weiter ist geplant, mit Lebenshilfe und der BEB Norderstedt zwei externe Dienstleister einzuladen, ihre Modelle vorzustellen.