Wedel. Optik, Kunst und Biologie waren seine Steckenpferde. Als 20-Jähriger gründete der Wedeler sein eigenes Unternehmen im Elternhaus. Und sein Sohn machte seine Firma als Wasserlieferant groß. Die Rede ist von Johann Diedrich Möller, der einst die Möller Werke aus der Taufe hob. Am Dienstag, 13. Oktober, wird der Wedeler Ingenieur Gerhard Kuper, der sich für die Industriegeschichte der Rolandstadt interessiert, unter anderem über eben dieses Unternehmen sprechen – beim ersten Treffen der Zeitzeugenbörse seit Beginn der Corona-Pandemie.

„Entstehen und Vergehen Wedeler Firmen“ lautet der Titel des Vortrags, den Kuper mithilfe von etwa 25 Diafotos präsentieren will. Es geht um Firmen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er wolle dabei vor allem auf Firmen an der unteren Hafenstraße und die Möller Werke um 1945 eingehen, sagt Kuper.

Letztere haben gleich durch mehrere Errungenschaften einen großen Stellenwert in Wedel. 1864 von Johann Diedrich Möller gegründet, bestehen sie bis heute, mittlerweile unter dem Namen Möller-Wedel GmbH. Das Unternehmen konzentriert sich auf Medizinprodukte, insbesondere im Bereich der Mikrochirurgie. Außerdem produziert Möller-Wedel optische Geräte und Systeme, hier liegt auch der Ursprung der Firma.

Mit einer großen Begeisterung für Naturwissenschaften begann Johann Diedrich Möller im Jahre 1864 eine Ausbildung beim Optiker Dr. Hugo Schröder in Hamburg und entwickelte bald seine ersten eigenen Produkte. Noch im selben Jahr gründet der damals 20-Jährige seine eigene Firma in Wedel. Sein erstes Erfolgsprodukt wird ein selbst gebautes Mikroskop, durch das eine Anordnung von Kieselalgen zu sehen ist, die zusammengelegt wie ein Kunstwerk erscheinen. Gleichzeitig beschäftigt er sich auch mit der Fotografie und bringt so auch ein neuartiges Verfahren zur Spiegelung auf den Markt.

1907 verstirbt Möller, und sein Sohn Hugo übernimmt die Firma. Hugo Möller wird vor allem durch die Bohrung eines Brunnens und die damit einhergehende Entdeckung der sogenannten Pinneberger Rinne bekannt. Die Rinne nutzt er zur Wasserversorgung des Umkreises und für die Produktion der Optikprodukte. Später wird er auch Wasserlieferant für den Bahnhof Wedel. Die „Möller’schen Wasserwerke“ bohren nun zahlreiche weitere Brunnen und gewinnen immer mehr Einfluss in Wedel. „Die Möller Werke zogen so auch die Firma Danzig nach Wedel, die später nach Rissen zog“ sagt Gerhard Kuper. Unter anderem werde er auch auf dieses Unternehmen eingehen. Denn auch damalige Neugründungen, darunter auch die Firma Scillo und Früngel, will der Wedeler ansprechen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehe neben dem Vortrag vor allem aber auch der Austausch mit den Gästen. „Ich hoffe, dass Zeitzeugen da sein werden, die selbst etwas zu den Firmen und den Bildern sagen können. Vielleicht erkennt der eine oder andere auch jemanden auf den Bildern wieder“ sagt der 82-Jährige. Letzlich erhoffe man sich so einen breiten Wissensschatz, der untereinander ausgetauscht werden könne.

Für Kuper ist es nicht der erste Vortrag, den er beim Zeitzeugentreff hält. „Eigentlich treffen wir uns viermal im Jahr und sprechen die verschiedensten Themen an“, sagt Almut Goroncy, Vorsitzende der Zeitzeugenbörse. Dabei habe auch Kuper oftmals Beiträge geleistet. „Das waren oft Vorträge über Firmen. Ich habe beispielsweise auch schon über den Untergang der AEG gesprochen“, sagt der Rentner.

Die Zeitzeugenbörse Wedel versucht mit öffentlichen Veranstaltungen wie „Entstehen und Vergehen Wedeler Firmen“ mit Jung und Alt über Historisches ins Gespräch zu kommen. „Bei unseren Treffen gibt es zunächst eine Themeneinführung und danach eine offenen Gesprächsrunde für die Besucher“, sagt Goroncy. Bei der Gesprächsrunde über die Wedeler Firmen hofft die 66-Jährige vor allem auf Zeitzeugen, die in Wedel gearbeitet haben. Neben den öffentlichen Veranstaltungen vermittle die Börse darüber hinaus seit elf Jahren Zeitzeugen, vor allem an Schulen.

Wer Lust auf die Präsentation und anschließende Gesprächsrunde über die Wedeler Firmen hat, muss sich bis zum 8. Oktober telefonisch unter 04103/5217 oder per E-Mail an tumlago@kabelmail.de anmelden. Die Zeitzeugenbörse bittet um Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.

Zeitzeugenbörse: Di 13.10., 10 Uhr, Ratssaal, Rathaus Wedel, Rathausplatz 3–5; Einlass ist um 9.45 Uhr am Eingang des Rathauses.