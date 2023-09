Catharinenhof steht ganz im Zeichen der Kreis-Titelkämpfe

Wedel. Für ambitionierte Reit-Amateure steht die Kreismeisterschaft auf dem Catharinenhof im Dressur- und Springsport an diesem Sonnabend und Sonntag im Mittelpunkt. Vier begehrte Titel sind mit den klassischen Schleswig-Holstein-Schärpen neu zu vergeben. Es ist eine Pflicht und eine Kür zugleich für Pinneberger Reiter. Alle namhaften Amateure des Kreises haben ihre Teilnahme zugesagt.

Pferdesport Kreismeisterschaft: Für die beiden Turniertage sind rund 700 Startplätze vergeben

Tagesform, Erfahrung und Fitness spielen zum Saisonende draußen auf den drei von Bäumen umsäumten, unterschiedlichen Prüfungsplätzen eine Rolle. Ebenfalls wird die 20 x 60 Meter große Halle genutzt. Damit alles für den Sport tipptopp in Form ist, haben zuvor 40 fleißige Helfer angepackt. Putzen, wischen, planieren, wenn die Hasen und Maulwürfe in der Nacht ihre Spuren hinterlassen haben. Und es gilt, Aufgaben an Vereinsmitglieder verteilen – wer, wo, wann und wofür zuständig ist. Fast 700 Startplätze sind vergeben, die Zahl reduziert sich für die Finalisierung am Sonntag.

„In diesem Jahr haben wir 22 Prozent mehr Nachnennungen als im Vorjahr, besonders gefragt sind Dressurprüfungen“, sagt Turniermitveranstalter Olaf H. Tonner. In der hohen Dressur der schweren Klasse sind mehr als 70 Anmeldungen eingegangen. Aus logistischen Gründen wird ein Teil der Prüfungen in die Halle verlegt, damit niemand in der Dunkelheit reiten muss.

Die Springreiter verzeichnen eine rückläufige Beteiligung

Bei den Springreitern sieht es mit der Teilnahme rückläufig aus. Ein Grund könnte der Grasplatz sein. Damit die Vierbeiner einen besseren Grip bekommen, müssen Stollen in die Hufeisen gedreht werden. Auf einem Sandplatz mit Ebbe- und Flutsystem entfällt diese Arbeit. Zudem konnten sich viele namhafte Springreiter am Wochenende zuvor in Havekost im Landkreis Herzogtum Lauenburg (Schleswig-Holstein) messen.

Alle amtierenden Kreismeister werden erneut für den Titelkampf antreten. Ergänzungsprüfungen sind ebenfalls dabei – für jeden, der Spaß am Reitsport je nach Können hat. Auch die ganz Kleinen kommen mit ihren Ponys am Sonntag um 15:30 Uhr zum Zuge.

Wer allerdings den begehrten Titel Kreismeister haben will, muss sich dreimal mit seinem Vierbeiner beweisen. Zudem dieses Turnier das Ende der „grünen Saison“ markiert und damit das Startzeichen für die beginnende Hallensaison setzt. „Nachnennungen werden in dieser Woche bis kurz vor dem Turnier noch angenommen“, sagt Tonner. Die große Ehrung der neuen Kreismeister ist für Sonntag gegen 17.45 Uhr geplant.

Die Prüfungen beginnen am Sonnabend um 8.00 Uhr, am Sonntag um 9.00 Uhr, Pinneberger Straße 225, Wedel. Der Eintritt ist frei.

Zeiteinteilung und Starterlisten:www.reitverein-wedel.de