Tennis Turnier: Rosenpokal beginnt Freitag, Meldefrist läuft ab

Beim Traditionsturnier in Uetersen werden wieder 1000 Euro an Preisgeld ausgeschüttet. Warum relativ wenig Damen gemeldet haben.

Uetersen. Die Sommer-Tennisturnierserie im Kreis Pinneberg geht in ihre nächste Runde. Für das kommende Wochenende (18. bis 20. August) hat der Tennisverein Uetersen zum 36. Rosenpokal powered by Wilson an den Fourniermühlenweg eingeladen. Das Preisgeld- und Ranglistenturnier ist ein Wettbewerb der Kategorie A7 und in Herren- und Damenkonkurrenz mit insgesamt 1000 Euro dotiert, das Siegpreisgeld beträgt jeweils 300 Euro.

Tennis Turnier: Herrenkonkurrenz hat schon über 32 Meldungen

Bis Mittwoch, 13 Uhr, hatten 36 Herren für ihr bislang als 32er-Feld konzipiertes Turnier gemeldet. „Aber Meldeschluss ist erst um 18 Uhr, ich denke, dass noch einige Spieler hinzukommen und wir eine 64er-Konkurrenz haben werden“, sagte Turnierdirektor Björn Keller, der selbst für das Turnier gemeldet hat. „Allerdings merkt man schon, dass wir ein starke Konkurrenz durch zeitgleiche Turniere haben. So haben sich bei den Damen bis Mittwochmittag lediglich 17 Spielerinnen für das Feld eintragen lassen, eine volle 16er-Runde ist also garantiert, vermutlich wird es ein 32er-Feld werden.

Den Aktiven werden auch Doppelkonkurrenzen geboten, die Meldelage (ein Damenpaar, drei Herrendoppel) ist hier indes noch dünn.

Spielbeginn ist Freitag gegen 16 Uhr, Sonnabend und Sonntag soll es um 10 Uhr losgehen, mit den Finalspielen ist am Sonntag ab 13 Uhr zu rechnen.