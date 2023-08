Fußball Lotto-Pokal: Hammer-Los für SC Egenbüttel – der ETV kommt

Auslosung der 3. Pokalrunde bringt Regionalligist ETV erneut in den Kreis Pinneberg. Wer sicher weiterkommt, steht auch schon fest.

So wie hier der Kummerfelder Roman Doempke (l.) gegen Nick Leptien (ETV) wollen die Männer des SC Egenbüttel in der dritten Pokalrunde möglichst nicht gegen den Regionalligisten ins Straucheln geraten.

Fußball Lotto-Pokal Hammer-Los für SC Egenbüttel – ETV gastiert in Rellingen

Rellingen. „Spielen und lernen“ (Trainer Jörg Repenning). Das soll die Devise bei den Bezirksliga-Fußballern des SC Egenbüttel sein, wenn die Rellinger in der dritten Runde des Lotto-Pokals auf Regionalliga-Aufsteiger Eimsbütteler TV treffen. Deniz Ercin, Funktionär von Cup-Verteidiger Teutonia 05, hatte die Lostrommel so gedreht, dass die Eimsbütteler nach ihren Auftritten bei Cosmos Wedel (8:0) und beim Kummerfelder SV (4:2) ihr drittes Pokal-Gastspiel im Kreis Pinneberg geben (Dienstag, 15. August, 19 Uhr).

Fußball Lotto-Pokal: TuS Holstein „droht“ bei Sieg wieder das Match gegen die SV Lieth

„Schon wieder die SV Lieth“, stöhnen die Kicker des TuS Holstein. Sofern sie das Nachholspiel der zweiten Runde an diesem Dienstag, 8. August, um 19 Uhr bei Germania Schnelsen überstehen, müssen die Quickborner wie schon am zweiten Punktspiel-Wochenende (2:2/Bezirksliga West) in Klein Nordende antreten.

Der HMTV könnte sich durch einen Sieg mit einem attraktiven Heimspiel belohnen

Der Hetlinger MTV (Bezirksliga West) wird doppelt motiviert sein, bei Kickers Halstenbek – ebenfalls an diesem Dienstag (19 Uhr) – zu gewinnen. Es winkt dann nämlich ein Heimspiel in der dritten Runde gegen den SSV Rantzau (Landesliga).

Ebenfalls erst am 8. August, 19 Uhr, wird die Zweitrunden-Partie zwischen Gencler Birligi (Kreisklasse A) und Sportfreunde Uetersen (Kreisliga) ausgetragen. Der Sieger kann sich auf das Heimrecht gegen den Tangstedter SV (Kreisliga) freuen.

Sämtliche Partien der dritten Runde sollen vom 15. bis 17. August bestritten werden – aber ohne Beteiligung des FC Elmshorn, Heidgrabener SV und von Blau-Weiß 96. Alle drei Bezirksligateams sind nach Freilosen bereits in der vierten Runde des Wettbewerbs angekommen.

