Basketball ProB: Linus Hoffmann bleibt ein „Rister“

Linus Hoffmann (r.) ist in Offensive und Verteidigung gleichermaßen wichtig für den SC Rist Wedel.

Wedel. Bei einem 20 Jahre alten Basketballer im Erwachsenenbereich von einem „alten Hase“ zu sprechen, ist eigentlich unpassend. Es sei denn, die betreffende Person verfügt bereits über einschlägige Pro B- und Bundesliga-Erfahrung und ist schon vor fast sechs Jahren das erste Mal im Gelb und Grün der 1. Herren des SC Rist Wedel aufgelaufen.

Basketball ProB: Seit 2017 hat Hoffmann 105 Spiele im ersten Männerteam bestritten

Linus Hoffmann ist besagter junger Mann. In 105 Pro B-Spielen rannte, kämpfte, warf und passte er seit Dezember 2017 für den SC Rist, diese Zahl wird der vielbeschäftigte Medizinstudent in der kommenden Saison erhöhen, denn Hoffmann ist und bleibt auch in der Serie 2023/2024 ein Stützpfeiler der Wedeler Mannschaft.

Durch seinen doppelten Einsatz als Leistungssportler und Student bereite Hoffmann „die Karriere nach der Karriere während der Karriere“ vor, sagt Rist-Trainer Hamed Attarbashi. „Das finde ich immer ganz toll, wenn Leute nicht nur Basketball spielen, sondern auch einen Schritt vorausdenken und dadurch auch eine Vorbildfunktion haben für die jungen Spieler, die nachkommen“, betont er.

Auch die Veolia Towers haben für Hoffmann in der 1. Liga Verwendung

Seinen Leistungen sei Dank, hat Hoffmann mittlerweile die Doppel- in eine Dreifachbelastung umgewandelt. Benka Barloschky, Trainer der Veolia Towers Hamburg und sein ehemaliger Coach beim SC Rist, nahm den 20-Jährigen im Laufe der vergangenen Saison in den Bundesliga-Kader auf und brachte ihn in sieben Spielen zum Einsatz.

„Das freut uns natürlich, dass wir Linus ein bisschen begleiten konnten und er es geschafft hat, Anschluss an die Bundesliga zu finden“, sagt Christoph Roquette. Die Bedeutung des Flügelspielers für die Rist-Truppe sei unbestritten: „Er ist einer der wichtigsten Eckpfeiler, die das Team braucht“, meint der Sportliche Leiter. „Mal sehen, wie die Dreifachbelastung BBL, Pro B und Studium für ihn wird. Aber wer Linus kennt, der weiß: Er hat da schon einen Plan und wird das gut steuern können“, ergänzt Roquette.

Was für das Organisatorische gilt, hat ebenso für das Sportliche Bestand, betont der Sportchef. Hoffmann verfüge über große Spielintelligenz. „Und er hat einen guten Wurf, ist athletisch, kann verteidigen. Er bringt also alles mit.“ Erfahrung wohlgemerkt inbegriffen – als „alter Hase“ mit 20 Jahren…