Basketball ProB: Der „Duracell-Hase“ bleibt dem SC Rist erhalten

Pro-B-Basketballer Nikola Sredojevic hat für eine weitere Saison in Wedel unterschrieben. Was ihn auszeichnet, wann es losgeht.

Wedel. Dieser Termin ist vorgemerkt und im Kalender dick unterstrichen: Am 30. September um 19.30 Uhr beginnt für die Pro-B-Basketballer des SC Rist Wedel die Saison 2023/24 mit einem Auswärtsspiel gegen die EN Baskets Schwelm. Und bereits kurz darauf folgt der erste Auftritt in der Steinberghalle: Am Tag der deutschen Einheit sind die RheinStars Köln zu Gast, Spielbeginn ist um 17 Uhr. Doch bevor es dann um Pro-B-Punkte geht, haben die Männer von Trainer Hamed Attarbashi einige Vorbereitungsspiele zu bewältigen, die Saisoneröffnung wird am 10. September (16.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Rasta Vechta II (Pro A) gefeiert.

Basketball ProB: Der SC Rist hält sein Energiebündel in Wedel

Mit dabei in Reihen der Gelb-Grünen ist dann auch wieder ein mittlerweile wohlbekanntes Gesicht. Sein früherer Trainer Stephan Blode beschrieb ihn mal als Duracell-Hasen. Nikola Sredojevic ist ein nimmermüdes Energiebündel, ein Volldampf-Basketballer.

Um dessen Kraftkomponente Rechnung zu tragen – schließlich ist der 20-Jährige mit einem „Kampfgewicht“ von annähernd 100 Kilogramm ausgestattet – hat Blodes Nachfolger als Rist-Trainer,

Hamed Attarbashi, den Vergleich mit dem Hasen aus der Batteriewerbung noch erweitert. „Nikola verteidigt wie ein Duracell-Bär. Ich wollte nicht Duracell-Hase sagen, denn dafür ist er zu kräftig. Er hat diese Energie und reißt alle mit“, sagt Attarbashi.

Um fast zehn Minuten stieg Sredojevics mittlere Einsatzzeit in der vergangenen Saison im Vergleich zu 2021/22. „Nikola hat dieses Plus gut genutzt“, sagt Christoph Roquette, Sportlicher Leiter des SC Rist. „Er treibt das Team an, sei es im Training, sei im Spiel. Immer 100 Prozent. Manchmal muss man Nikola auch einfangen, damit er nicht überdreht.“

Der wahre Wert von Sredojevic ist nicht allein in Statistiken zu bemessen

Während Werte der vergangenen Spielzeit wie 5,6 Punkte und 2,2 Rebounds pro Partie statistisch festgehalten wurden, steht höchstens zwischen den Zeilen, was der BWL-Werksstudent der Wedeler Medac GmbH in der Verteidigung leistet: Offensivfouls annehmen, sich wie eine Klette an Gegenspieler hängen, nach verloren geglaubten Bällen hechten und sich im Kampf um die Abpraller mit vollem Einsatz in die Schlacht schmeißen.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sredojevic (Jahrgang 2002) verbindet leistungsbezogenen Basketball mit einem Hochschulstudium. „Es ist ganz toll, solche Spieler in unseren Reihen zu haben, die auch vom Einsatz und von der Einstellung her auf dem Basketballfeld vorangehen und die beweisen, dass man immer noch auf diesem Niveau spielen, aber gleichzeitig auch seinen Geist trainieren und sich auf allen Ebenen weiterentwickeln kann“, findet Attarbashi.