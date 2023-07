Fotofinish bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel: Überraschungssiegerin Alina Ammann (l., TuS Esingen) fängt Christina Hering (LG Stadtwerke München) und Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler) kurz vor der Ziellinie der 800-Meter-Distanz noch ab.

800-Meter-Läuferin Alina Ammann hat an ihren Schwächen gefeilt. Nun ist sie Deutsche Meisterin. Was sie an sich verbessert hat.