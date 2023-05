Leichtathletik Volksläufe: Sonntag startet Wedeler Halbmarathon

Das Ambiente der Laufstrecke an Elbe und Deich macht den Wedeler Halbmarathon so einmalig.

Wedel. Es wird langsam ernst. Schon am kommenden Sonntag steigt die bereits sechste Auflage des Wedeler Halbmarathons und zumindest die organisatorischen Vorbereitungen sind schon auf die Zielgerade gebogen. Müssen sie auch, schließlich werden am 14. Mai wieder über 800 Läuferinnen und Läufer aller Altersklassen erwartet.

Leichtathletik Volksläufe: Veranstalter begrüßen zwei neue Partner

Passend dazu kann der Hamburger Veranstalter „BMS Die Laufgesellschaft“ zwei neue und einen alten Partner präsentieren. Neu dabei sind die Sparkasse Wedel und die Stadtwerke Wedel. Mit Edeka Volker Klein kehrt ein Partner zurück, welcher die Veranstaltung bereits in der Vergangenheit unterstützte. Beim gemeinsamen Treffen vor dem Rathaus war man sich einig, dass die Weichen zum Wachstum gestellt sind. Mithilfe der lokalen Partner erwartet man mehr Sichtbarkeit vor Ort.

Auf „Finisher“ wartet am Ziel eine Überraschung

„Wir freuen uns über die Unterstützung und erhoffen uns dadurch, dass die Veranstaltung in Wedel und in der Umgebung mehr Menschen erreicht. Davon werden letztendlich auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer profitieren. An der Stelle kann schon einmal verraten werden, dass sich alle Finisher neben der Medaille auf eine Überraschung im Ziel freuen dürfen“, sagte Steven Richter, Geschäftsführer des Veranstalters. Derzeit finden sich über 760 Einträge in der Teilnahmeliste. Der Melderekord von 2019 (879 Anmeldungen) liegt also in Reichweite, wenn man bedenkt, dass sich seit der Pandemie das Meldeverhalten verändert hat und sich viele Sportlerinnen und Sportler erst spontan anmelden.

Neben den drei Hauptdistanzen gibt es einen Schülerlauf über 800 Meter

Neben der titelgebenden Distanz über 21,1 Kilometer stehen auch Läufe über 10 km und 5 km zur Auswahl. Für Schülerinnen und Schüler gibt es einen eigenen Wettbewerb über 800 m. Abhängig von der gewählten Distanz führt es die Teilnehmenden durch die Wedeler Innenstadt (alle Wettbewerbe), entlang der Wedeler Au (Halbmarathon und 10 km), durch die Holmer Sandberge und über den schönen Katastrophenweg, nach Holm und Hetlingen (nur Halbmarathon), bis es am Elb-Deich wieder zurück ins Stadtzentrum geht. Start und Ziel befinden sich wie immer auf dem Rathausplatz im Herzen Wedels.

Nicht zuletzt aufgrund des Windes haben es die Deichabschnitte in sich. Denn neben den unzähligen Schafen, denen es schonmal auszuweichen gilt, kann es sein, dass eine steife Brise entgegenweht.

Deshalb ziert die Medaille seit jeher ein Motiv mit dem Thema Wind – während auf der Rückseite die Aufschrift Windbesieger prunkt. Wer sich die Medaille am Sonntag um den Hals hängen möchte, kann sich noch bis zum Veranstaltungstag online anmelden.

Internet: www.wedel-halbmarathon.de