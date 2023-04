Golf Benefiz NCL: Einlochen im Akkord für einen guten Zweck

Dirk Beyer will nach dem Golfmarathon von 2022 nun so viele Löcher wie möglich in 24 Stunden spielen. Alles für NCL-betroffene Kinder.

Pinneberg. Bis zu seinem großen Auftritt kurz nach der Sommer-Sonnenwende Ende Juni ist es noch eine Weile hin. Dirk Beyer ist jedoch schon zum jetzigen Zeitpunkt auf ein Ereignis fokussiert, das für den Golfsportler aus Rellingen ein weiterer Meilenstein in seiner aktiven Laufbahn sein soll.

Stolz präsentiert Dirk Beyer das Logo der NCL-Stiftung auf seinem Shirt.

Foto: Privat

Der 53-Jährige möchte im Golfpark Weidenhof zum zweiten Mal nach 2022 einen Weltrekord im Golfmarathon für einen guten Zweck aufstellen und gleichzeitig zum zweiten Mal die NCL-Stiftung (siehe Infokasten) mit seiner Spendenaktion unterstützen.

Am Freitag, 30. Juni, wird sich Dirk Beyer ab 14 Uhr auf der Anlage an der Mühlenstraße in Pinneberg auf den ersten Abschlag konzentrieren. Nachdem er am 5. und 6. August des vergangenen Jahres mit 26 Stunden Golf am Stück und 76 gelaufenen Kilometern auf der großen Bahn den Rekord geknackt hatte und seitdem im Verzeichnis des Rekordinstitutes Deutschland geführt wird, geht es nun auf den Kurzplatz am Weidenhof.

Auf dem Kurzbahnplatz im Golfpark Weidenhof geht es um die Zahl gespielter Löcher in 24 Stunden

Auf sogenannten Academy-Plätzen sind Bahnen für noch nicht so versierte Spieler zwecks Trainings unterschiedlich lang – die längste Bahn in Pinneberg misst 100 Meter. Für Dirk Beyer, der ein mittleres Handicap hat, geht es darum, in der zur Verfügung stehenden Zeit bis Sonnabendnachmittag (1. Juli) auf möglichst vielen Bahnen einzulochen. Die Prämisse in 2022 lautete dagegen, so lange wie möglich durchzuhalten.

Dirk Beyer hofft auf 5000 Euro an gesammelten Spenden für die NCL-Stiftung

Das ging damals nahezu über die Kräfte des Rellingers, der sich am Ende mit dem Verdacht eines angebrochenen Schienbeins über die Runden quälen musste, was sich zum Glück nicht bestätigen sollte. „Dieses Mal wird hoffentlich alles entspannter ablaufen als vor einem Jahr“, sagt der Rekordmann, der bei der Premiere beachtliche 4000 Euro an Spenden zusammenbekam. „Es wäre toll, wenn ich die Marke noch steigern könnte und die Summe letztlich bei ungefähr 5000 Euro liegen würde.“

Dirk Beyer nach dem Golfmarathonrekord von 2022. Mit dabei (v.l.): Claudia Krumhoff (Golfpark Weidenhof), Ehefrau Alexandra Beyer und Thomas Piening, Präsident des Lions Clubs.

Foto: Anne Dewitz

Nach 24 Stunden wird ein Strich gezogen, und dann wird man sehen, ab es geklappt hat. Der inoffizielle Weltrekord im Kurzplatzspiel steht aktuell bei 280 Bahnen. Beyer hat sich zum Ziel gesetzt, in der besagten Zeit etwa 300 bis 350 Bahnen zu passieren. Damit das gelingt, hat er über Wochen intensiv und fast jeden zweiten Tag trainiert, um das Grün im bestmöglichen körperlichen Zustand zu betreten.

Mit Flyern und Firmenkontaktierungen will Beyer die Spendenbereitschaft fördern

„Ich spiele leidenschaftlich gerne Golf, aber ich bin nur ein durchschnittlicher Spieler“, sagt der Weltrekord-Aspirant. Der hat sich im Vorfeld der Aktion entschieden, bei der Neuauflage fleißig Werbung zu betreiben, um die Spenden­bereitschaft anzuregen. Der Rellinger ließ zahlreiche Flyer verteilen. Vor allem aber ist neu, dass Beyer aktuell Kontakt zu Firmen und Unternehmen im Umland herstellt, die die NCL-Stiftung unterstützen könnten.

Beyer sucht noch Weltrekordzeugen für die Stunden nach Mitternacht

Wenn sich der 53-Jährige am 30. Juni um 14 Uhr auf die Strecke begibt, wird er wie vor einem Jahr nicht nur von vielen Besuchern angefeuert. Er wird von Personen begleitet, die laut Vorgabe quasi als „Zeugen“ mitgehen und die Anzahl der Bahnen und Schläge notieren. „Und für die Zeit bis 24 Uhr habe ich auch genügend Personen für diese Aufgabe überreden können“, sagt der Ausdauergolfer. „Nur für die Spanne von Mitternacht bis etwa 7 Uhr suche ich noch einige Nachtschwärmer für die Protokollierung.“

Ehefrau Alexandra Beyer hofft bis Juni auf eine erfolgreiche Charity-Umsetzung ihres Mannes. Sie sagt: „Es muss ja nicht jedes Jahr ein Weltrekord sein, um etwas Gutes zu tun. Bei seinen Vorhaben werde ich ihm natürlich stets beiseite stehen.“ Der Gattin soll aber schon jetzt gesagt sein: Dirk Beyer plant bereits für 2024 den nächsten Weltrekordversuch…

Kampf gegen die Kinderdemenz

Was ist NCL? NCL wird auch als „Kinderdemenz“ bezeichnet, da bei den betroffenen Kindern ein fortschreitender geistiger Abbau zu den Symptomen gehört, neben dem Auftreten einer Epilepsie sowie dem Verlust der Sehfähigkeit und der Bewegungskontrolle. Kaum eines der Kinder erreicht das 30. Lebensjahr.

„Neuronale Ceroid Lipofuszinose“ ist die häufigste, genetisch bedingte, neurodegenerative Erkrankung im Kindes- und Jugendalter.

Sie gehört zu den seltenen Erkrankungen. Insgesamt sind deutschlandweit rund 700 Kinder an NCL erkrankt. Jedes Jahr sind hierzulande rund 20 weitere Kinder betroffen.

Bei NCL-Patient*innen kommt es z9u einer krankhaften Ablagerung von wachsartigem Lipofuszin in den Körperzellen und zu einem massiven Absterben von Nervenzellen.

Das ist die NCL-Stiftung. Die gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Hamburg setzt sich seit ihrer Gründung im Jahr 2002 für die nationale und internationale Forschungsförderung ein, um eine Aussicht auf bisher fehlende Therapie- und Heilungsansätze zu geben.

Hierfür werden Forschungsprojekte initiiert, finanziert und unterstützt – und es wird die Bildung eines weltweiten NCL-Netzwerks vorangebracht.

Die Stiftung leistet Aufklärungsarbeit bei Ärzten und sensibilisiert die Öffentlichkeit für die Erkrankung. Dabei wird die Stiftung unter anderem von ihrem langjährigen Schirmherrn und TV-Star Jan Josef Liefers unterstützt. Es gibt bereits inzwischen Forschungserfolge, die kontinuierliche, hoffnungsvolle Blicke in die Zukunft erlauben.

Weitere Infos online unter: https://www.ncl-stiftung.de