Tennis Digitalisierung: Club stellt neuartiges Tennistraining vor

So sieht es aus, wenn sich der Tennisnachwuchs beim LTC Elmshorn an der Multiball Tenniswand versucht.

Elmshorn. Eine größere Gruppe junger Sportler im LTC Elmshorn kann es kaum noch erwarten und verabredet sich in jüngster Zeit beinahe täglich zu einer Art Probetraining in der Tennishalle des LTCE. Dort findet am Sonnabend, 18. März, ein Pilotprojekt statt, das in der Region des Kreises Pinneberg einzigartig ist und dem die Verantwortlichen des Traditionsclubs von der Kaltenweide mit Spannung und einigen Erwartungen entgegensehen: Dem 1. Digitalen Tennistag.

Von 12 bis 15 Uhr können sich Interessierte an dieser neuen Spielform versuchen

Interessierte bekommen dann über eine interaktive Tenniswand (Multiball), die über einen Beamer und eingebaute Sensoren direkt an der Wand bedient wird, farbige und kontrastreiche Einblicke in die schöne neue mediale Welt mit all ihren erstaunlichen Möglichkeiten. Nicht die jüngere Generation dürfte sich aber angesprochen fühlen, wenn das Motto im Heimatclub des früheren Wimbledonsiegers Michael Stich (1991) von 12 bis 15 Uhr heißt: „Digitales Tennis – analoge Freude beim LTCE“.

Hans-Jürgen Hansen, verantwortliches Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit des Tennisclubs.

Foto: LTCE

Der Lawn-Tennis-Club Elmshorn ist der erste Tennisverein in Deutschland, der die Tenniswand für rund 7000 Euro erworben und installiert hat. „Wir wollen etwas Neues wagen, Sportler jeden Alters können profitieren“, sagt Hans-Jürgen Hansen, im LTC-Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. „Ich bin der Meinung, dass Vereine neben einem Tag der Offenen Tür oder der Aktion Deutschland spielt Tennis vor Beginn einer Freiluftsaison weitere innovative Angebote bieten sollten.“

Vorstand und Cheftrainer des LTCE freuen sich auf viele Besucher

So sieht es auch Ben Delhey, der ehemalige stellvertretende Vorsitzende. Der Herren-40-Spieler ist Digital- und Hallenbeauftragte des Elmshorner Clubs und steht Besuchern für Informationen ebenso zur Verfügung wie der gerade erste zum neuen Vorsitzenden gewählte Ernst-Peter Junge. Desgleichen auch Martin Hausmann-von Hunoltstein, Cheftrainer der LTC-Tennisschule, sowie mehrere weitere Vorstandsmitglieder.

Ben Delhey (l.) und Cheftrainer Martin Hausmann-von Hunoltstein freuen sich auf viele Neugierige am Sonnabend.

Foto: LTCE

Alle sind vorbereitet, auf Fragen neugieriger Tennisfreunde und Gäste zu beantworten. Die Einladung von Ben Delhey erfolgte noch vor dem Abflug in die USA: „Kommen sie einfach vorbei und erleben Tennis digital in seiner ganzen Vielfalt. Nur wer es selbst ausprobiert, kann die neue Freude an diesem Sport genießen.“

Viele Spielarten der Multiball Tenniswand sorgen für reichlich Abwechslung

Was versteht man unter digitalem Tennis? Gleich eine Vielzahl von Spielarten können mit Tennisschläger und Tennisball durchgeführt werden. Zur Einführung geht es am Sonnabend auf der Multiball neben Tennis und Darts auch um das „Zerschießen“ von Emojis mit dem Namen „Monster Match“. Viele weitere Spielarten sind je nach Bedarf realisierbar.

Multiball ist eine technisch brillante Sportwand und Spieleplattform, die in der Kombination von körperlicher Aktivität und sportlicher Action verschiedenen Altersgruppen Anreize offeriert. Dank präziser Sensoren und Bewegungsverfolgung ermöglicht Multiball lustige Spiele für Kinder bis hin zu professionellen Trainingsabläufen. Die Anwendung wird durch das Berühren des Symbols an der interaktiven Wand ausgewählt.

Durch die Neuerungen soll der Tennissport modernisiert und verjüngt werden.

Dank diverser Anwendungen, Echtzeit-Bestenlisten und ausgefeilten Trainingsmodi trägt Multiball zur Modernisierung und Verjüngung im Tennissport bei. LTC-Cheftrainer Hausmann-von Hunoltstein sagt: „Wir haben Kooperationen mit zwei örtlichen Schulen und werden diese im Sommer noch in den Kindergärten ausweiten.“

Die Multiball Tenniswand bietet viele Spielformen und damit reichlich Abwechslung für die Trainierenden.

Foto: LTCE

Und was ist eigentlich unter digitalen Tennisplätzen zu verstehen? Das in Hannover ansässige Unternehmen Wingfield hat einen einfachen Ansatz entwickelt, Anlagen zu digitalisieren und Clubmitgliedern so den Zugang zu innovativen Services zu eröffnen. Eine sogenannte Smart-Court-Technologie soll neue Anreize zum Tennisspielen schaffen.

Hersteller Wingfield präsentiert sich auch am Sonnabend

Der LTC Elmshorn stellt Wingfield am Sonnabend näher vor. Die Anlage in der Halle ist rechtzeitig fertiggestellt worden. Vereinfacht gesagt besteht das System aus einem mit mehreren Kameras ausgestatteten Netzpfosten sowie einer weiteren am Ende des Platzes. Über diese Kameras können Matches oder sogar der gesamte Trainingsbetrieb aufgenommen werden, zum Beispiel auch detaillierte Statistiken: Wie schnell ist mein härtester Aufschlag auf der anderen Seite des Courts angekommen? Wie gut ist meine Quote beim ersten Aufschlag? Wie verteile ich die Bälle im Feld? Moderne Technik, wie sie bereits in rund 100 deutschen Tennisvereinen eingesetzt wird.

Bei den Spielformen geht es oft auch um Genauigkeit

Die anwesenden Trainer aus Elmshorn präsentieren am Sonnabend auch die Sportstation 2, quasi eine Plattform zur Durchführung von Sportwettbewerben. Hier geht es um Ballgefühl, Koordination und Geschick, Schnelligkeit und Ausdauer. Nicht immer gewinnt der Schnellste und Beste. Bei Spielen wie „Paesen“ und „Genau Joggen“ ist Genauigkeitsgefühl gefragt. Wie schnell oder genau ein jeweiliges Spiel absolviert wird, dafür sorgt eine elektronische Messung. Teilnehmer tragen ein Armband mit Chip, der Sportlern in der Folgezeit das Überprüfen der eigenen Leistung ermöglicht.

Wer am 18. März beim LTC Elmshorn an den Geräten ihr oder sein Können und Geschick überprüfen möchte, sollte Sportschuhe mit sauberen Sohlen mitbringen. Tennisschläger und Bälle werden gestellt.