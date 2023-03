Trampolin Turnen: Die fliegenden Silber-Brüder vom VfL Pinneberg

Anton und Mats Kelterer glänzen bei den Landestitelkämpfen auf dem Doppelminitrampolin. Am 25. März stehen Deutsche Meisterschaften an.

Pinneberg. Mats und Anton Kelterer sind die Silberjungs vom VfL Pinneberg. Die beiden Trampolinspringer wurden im Einzel und mit der Mannschaft Vizemeister bei den Landesmeisterschaften auf dem Doppelminitrampolin in Norderstedt.

Mats Kelterer, der ältere der beiden Brüder, war mit seinem Abschneiden vollauf zufrieden. „Vor mir lag am Ende mit Hannes König vom Norderstedter SV nur der beste Turner dieser Meisterschaften, Silber geht voll in Ordnung“, sagt der 16-Jährige.

Zentimeter bei der Landung verhindern Gold für Anton Kelterer

Sein 14-jähriger Bruder sieht seinen Wettkampf da etwas anders. „Es hätte auch Gold geben können“, sagt Anton. Er duellierte sich mit Marvin Brodowski, ebenfalls NSV, um den Titel in seiner Altersklasse. Beide Springer hatten den selben Schwierigkeitsgrad in der Übung, Anton bekam aber die besseren Haltungsnoten. Eigentlich hätte der VfL-Turner Meister werden müssen, aber den 14-Jährigen unterlief ein kleines Missgeschick bei der Landung. Beim Doppelminitrampolin gibt nämlich es eine Landezone. Wer die zentral trifft, bekommt die vollen Punkte und wer sie verfehlt bekommt, je nach Abstand, Abzüge. Die Übung hatte Anton Kelterer mit 19,0 Punkten gegenüber Brodowskis 18,7 Punkten besser geturnt. Aber 0,6 Punkte Abzug für die schlechtere Landung warfen den Sülldorfer auf den zweiten Platz zurück.

Auch im Mannschaftswettbewerb gibt es Silber für die Brüder

Auch im Mannschaftswettbewerb mussten sich die Pinneberger mit dem zweiten Platz begnügen. Doch diese Silbermedaille hat einen tragischen Beigeschmack. Denn eigentlich sollte Wiebke Mansfeld mit für den VfL antreten. Doch ihrem allerersten Sprung der Meisterschaften verdrehte sie sich so schwer das Knie, dass mit dem Krankenwagen und Verdacht auf Kreuzbandriss ins Krankenhaus musste.

Somit waren Wiebkes nicht gemachte Sprünge das Streichergebnis des VfL im Teamwettkampf. Lisa Jürß, die Sechste des A-Jugend-Wettkampfs, machte ihre Sache richtig gut und deutlich besser als im Einzel. Doch gegen den Norderstedter SV, der mit drei Meistern und einer Vizemeisterin antrat, hatten die Pinneberger keine Chance. Es fehlte einfach die Landesmeisterin von 2019.

Die ersten Versuche auf dem Trampolin finden im heimischen Garten statt

Dass der VfL Pinneberg dank der Kelterer Brüder sich überhaupt über Silbermedaillen freuen durfte, hat der Verein der Nähe zu Sülldorf zu verdanken. Denn nach Ende ihrer Turnkarriere bei der SV Blankenese beschlossen die beiden Kelterer-Brüder, das was sie schon lange auf den Trampolin im heimischen Garten ausprobiert hatten, auch im Verein beim VfL Pinneberg zu versuchen.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach den ersten Erfolgen stand die Frage im Raum, ob nicht ein Wechsel nach Steilshoop angebracht sei. Schließlich turnen Mats und Anton im Nationalkader und mit Olaf Schmidt ist der Nationaltrainer beim Bramfelder SV aktiv. „Naja, also erst einmal ist uns Heimtrainer Daniel Schmidt auch ein guter Trainer. Und dann war es für uns eine Zeitfrage. Die Anfahrt zum Training in Bramfeld hätte gut 50 Minuten gebraucht, nach Pinneberg sind es nur 20“, sagt Mats Kelterer. Bei drei- bis viermal Training pro Woche summiert sich das.

Am 25. März geht es nach Laatzen zu den Deutschen Meisterschaften

Der VfL Pinneberg hat jetzt zwei Vizelandesmeister in seinen Reihen. Und auch bei den Deutschen Meisterschaften am 25. März in Laatzen bei Hannover werden die Brüder starten. Sie hatten die Chance, sich bei den Landesmeisterschaften zu qualifizieren. „Aber die Norm für die nationalen Titelkämpfe hatten wir schon letztes Jahr bei der WAGC, der Jugendweltmeisterschaft, in Sofia geschafft“, sagt Anton Kelterer. Dort wurde Anton Zwölfter, Mats landete auf Rang 23. Aber ausschlaggebend für die DM-Qualifikation ist nicht die Platzierung sondern der Schwierigkeitsgrad der Übung. Und der war bei beiden Brüdern hoch genug, um im Laatzen starten zu dürfen.

Den Trampolinsport auszuprobieren, raten beide allen Interessierten. „Das Gefühl in der Luft ist unglaublich“, sagt Anton. „Und die Leute beim Trampolin sind einfach cool drauf“, ergänzt Mats. Beim VfL Pinneberg und Barmstedter MTV kann man das ausprobieren. Pinnebergs Trainer Daniel Schmidt sollte für ein Probetraining unter dschmidt@hotmail.de angemailt werden. Auf der Seite bmtv.de stehen die Trainingszeiten in Barmstedt.