Lange Punktspielpause hat den Ellerbekern nicht geschadet

Ellerbek. Unsicherheit nach zehn Wochen Punktspielpause? Fragen zum eigenen Leistungsvermögen? Falls es diese Faktoren im Vorfeld des Heimspiels der Oberliga-Handballer des TSV Ellerbek gegen den FC St. Pauli gegeben haben sollte, dann haben die Männer von Trainer Nico Kibat dies ausgesprochen gut verborgen. Die Ellerbeker haben ihr erstes Aufstiegsrundenmatch des Jahres nach knapp viertelstündiger „Warmlaufphase“ recht souverän mit 29:21 (16:13) gewonnen und bleiben damit auch in ihrem dritten Spiel in dieser Achtergruppe ungeschlagen.

TSV-Männer spielen 60 Minuten lang konsequent und konzentriert durch

Für die Hausherren sprach zwar auch, dass die Hamburger nicht in Bestbesetzung angetreten waren, ausschlaggebend für den Erfolg war aber aus des Trainers Sicht, was sein eigenes Team an diesem Abend in der Harbig-Halle „auf die Platte“ gebracht hat. „Wir haben das von Anfang bis Ende ganz, ganz diszipliniert und fokussiert souverän durchgespielt“, fasste Nico Kibat seine Beobachtungen zusammen. „Das erlebt man nicht alle Tage. Normal ist, dass man zwischendurch eine Phase von fünf bis zehn Minuten Druck hat, die man durchstehen muss; das habe ich heute nicht gesehen. Das spricht für unsere Eingespieltheit und unsere Konstanz.“

Die Vorbereitung galt der Spieltaktik

Ein weiterer positiver Faktor mag gewesen sein, dass die Ellerbeker Sankt Paulis Lars Köhler nach dessen vier Treffern innerhalb der ersten sieben Minuten fortan neutralisieren konnten. „Ich weiß jetzt nicht, welche Bedeutung das hatte, denn dies war eine Begegnung, in der wir uns weniger um individuelle Belange gekümmert haben. Denn Sankt Pauli hat einen so breiten Kader, dass sie selten zwei Spiele in derselben Aufstellung bestreiten“, sagte Nico Kibat. „Dies war ein Spiel, für das wir uns auf unsere und deren Spielzüge vorbereitet haben. Dort sind alles gute Oberligaspieler, aber keiner, der herausragt. Deswegen haben wir uns taktisch vorbereitet.“

Neuzugang Stefan Wilhelm bleibt zwar in seinem ersten Match für den TSV Ellerbek ohne Treffer, stärkt durch seine Erfahrung aber die Abwehr enorm.

Foto: Ulrich Stückler

Für den Verlauf der Partie, die sich „wie ein erstes Saisonspiel anfühlte“, zahlte sich aus, dass die Ellerbeker mit ihrem Neuzugang von Empor Rostock, Stefan Wilhelm, einen vor allem erfahrenen Fang gemacht haben.

„Man merkt ihm an, dass er Handballverstand hat, dass er nicht umsonst in Rostock auch Kapitän war“, sagte Kibat. „Für den Spielaufbau musste er nichts dazulernen und in der Abwehr hat er sofort Regie geführt, hat seine Nebenmänner gut gecoacht. Sowas hab ich mir gewünscht.“

Mit dem Erfolg im Rücken können die Ellerbeker optimistisch ihrem Doppel-Spieltag am Wochenende (Freitag, 20.30 Uhr, bei der SG Hamburg-Nord und am Sonntag, 16 Uhr, zu Hause gegen den TSV Hürup) entgegensehen.

Frauenteam verliert zuerst zwei Spielerinnen und dann auch das Match

Den Oberligafrauen des TSV Ellerbek kommt dagegen das für sie spielfreie Wochenende wohl ganz recht. Nach der 22:31 (11:12)-Heimniederlage gegen den FC St. Pauli ist für das Team von Coach Jens Molkow Wundenlecken angesagt. Diese Niederlage war vermeidbar. „Wir waren wirklich gut ins Spiel gekommen, hatten schnell mit 4:1 und 5:2 geführt“, resümierte der Coach. „Dann aber haben wir es in der Phase versäumt, uns deutlicher abzusetzen. Wir haben viele Großchancen einfach liegenlassen, hätten eigentlich zu Pause klar führen müssen.“

Ins Stolpern geraten: Ann-Kathrin Skubich (l., ein Treffer) und Dreifachtorschützin Yana Hesse kommen zu selten so frei vor dem Tor des FC St. Pauli zum Wurf.

Foto: Ulrich Stückler

Doch nachdem in der ersten Halbzeit die Abwehr noch gut gegriffen hatte, brachen nach der Pause allmählich die Dämme. „Dass Marja Maske mit einer Fußverletzung raus musste und Yalda Nieschke Rot bekam, hat uns sehr geschwächt“, sagte Molkow. „In der Folge haben wir vorne die Disziplin verloren und oft überhastet abgeschlossen.“

Einzig gute Nachricht des Tages: Die Nasenverletzung von Angriffsmotor Melina Dahms hat sich nun doch nicht als Bruch erwiesen. Molkow: „Damit ist sie wohl bei unserem nächsten Spiel wieder mit von der Partie.“