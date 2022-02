Enrico Carl hält drei Ligen höher seinen Kasten sauber

Keeper Enrico Carl (SV Rugenbergen) spielt sonst in der Kreisliga und hält alles, was auf sein Tor kommt.

Hamburg/Bönningstedt. Wild, verspielt, „aber ungefährlich“. Doreen, Freundin von Defensivspieler Jannick Wilckens, ließ ihren Labrador „Sammy“ von der Leine. Michael Fischer, Trainer des SV Rugenbergen, machte zur Pause dasselbe mit Marcel Schöttke, Marlon Stannis und Kilian Utcke. Plötzlich zeigten die bis dahin harmlosen Bönningstedter Oberliga-Fußballer „Biss“. Mit einem 3:0 (0:0) auf dem Kunstrasen des Meiendorfer SV am Deepenhorn starteten sie erfolgreich in die Abstiegsrunde.

„Willkommen in der Oberliga, Enrico Carl!“

Die ersten Worte des Trainers nach dem Abpfiff galten dem Schlussmann. „Willkommen in der Oberliga, Enrico Carl.“ Für gewöhnlich hält der Verkaufsleiter für Reinigungs- und Hygieneartikel sein Tor in der Kreisliga sauber. Weil Stammkeeper Patrick Hartmann an Corona erkrankte, schlug seine Stunde.

Bei seinem Debüt mit 36 in der höchsten Hamburger Spielklasse hatte der Kapitän der SVR-Reserve zwei auffällige Szenen. In der zwölften Minute entschärfte er mit einem Sprung in seine rechte Ecke den Flachschuss von Mohammad Zakerwal. Nach einem Foul in höchster Not an Moustapha Toure guckte er den fälligen Elfmeter über das Tor – Fehlschuss (Josiah-Frimpong Basoah/56.). „Dieses Spiel war für mich ein schönes Erlebnis“, sagte Carl, den alle herzten und umarmten.

Das 3:0 ist der zweite Auswärtssieg der Saison

Michael Fischer entfuhr ein Stoßseufzer. „Das Spielglück ist zu uns zurückgekehrt.“ Von acht Auswärtspartien (Vorrunde) hatten seine Akteure nur eine gewonnen. In Meiendorf warteten sie bis zur letzten Minute ihrer schwachen ersten Halbzeit auf ihre erste Torchance. Da verfehlte Patrick Hoppe mit seinem Direktschuss nach einer Flanke von Jan Düllberg das Ziel. Beide Akteure blieben ebenso wie Sascha Richert beim Seitenwechsel in der Kabine. Bevor sie vom Hof brausten, äußerten sie Verständnis für ihre Auswechselung. „So wie vor der Pause konnte es nicht weitergehen. Der Trainer musste irgendetwas unternehmen.“

In der letzten halben Stunde ist der SVR hellwach

Flügelflitzer Leon Neumann sah die 56. Minute als „Wachrüttler“. Vier Minuten später hatte er Marlon Stannis „auf die Reise“ geschickt. Dessen Flachpass in die Mitte verwandelte Kilian Utcke ungestört zum 1:0 der Gäste. Dabei sollte auch Neumann ursprünglich gar nicht mitwirken. Bei einem Arbeitsunfall hatte er eine Bänderdehnung erlitten. Fischer persönlich legte ihm einen Tape-Verband an. Neumann spürte den Schmerz nicht mehr. Damit erging es ihm erheblich besser als MSV-Spieler Ahmet Ak, den Sascha Richert ohne böse Absicht ins Krankenhaus trat (27.). Es besteht Verdacht auf einen Bänderriss oder eine Knochenverletzung im Sprunggelenk. Abstiegskampf in der Oberliga, kein Zuckerschlecken.

Nach dem 1:0 für den SVR knicken die Gastgeber ein

Demoralisiert von ihren Nackenschlägen in dieser Partie knickten die Meiendorfer ein. Mit einem sehenswerten 20-Meter-Schuss schraubte Hendrik Rühmann die Führung des SV Rugenbergen auf 2:0 (63.). Dann köpfte Marcel Schöttke nach einem Eckball von Wilckens das 3:0 (73.). Michael Fischer war nach einem nicht ganz ernst gemeinten Eigenlob zumute. „Da hat der Trainer doch die richtigen Schlüsse aus der ersten Halbzeit gezogen.“ Den Meiendorfern aber blieb das Pech bei einem Pfostenschuss in der 83. Minute treu. Enrico Carel wäre machtlos gewesen.

Im Nachholspiel am Montagabend wird ein stark verändertes Team auflaufen

Im Nachholspiel der Vorrunde schon heute um 20 Uhr im Quickborner Holstenstadion gegen den HEBC wird der im Winter als Hartmann-Ersatz dazu geholte Sinanudin Omerhodzic zwischen die Pfosten rücken.

Ohnehin plant Michael Fischer etliche Umstellungen. „Die Jungs wollen die Siegprämie, aber nicht um jeden Preis. Wir müssen auch an das für uns viel wichtigere Spiel am Sonntag gegen den Bramfelder SV denken.“