Die U16-Staffel der LG Wedel-Pinneberg wird in der Leichtathletikhalle an der Krochmannstraße in 1:57,05 Minuten Hamburger Vizemeister über 4 x 200 Meter. Die Staffelmitglieder von links: Marlene Brand, Julia Ohly, Tess Borghardt und Carlotta Ida Schröder.