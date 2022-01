Die Nordliga-Herren 30 des TC Wedel steigen nach ihrem Corona-bedingten Pausieren im Sommer nun in der Hallenserie 2021/2022 in die Regionalliga Nord-Ost auf. Hinten von links: Alexander Seeger, Nico Geschke, Philipp Pohlmann, Philipp Wraske. V.v.l.: Alexander Radtke, Nils Skajaa und Mads Engstedt, der in der Halle ausgesetzt hat und im Sommer 2022 wieder in die Mannschaftsliste rücken wird. Es fehlen Martin Rupprecht und Ersatzmann Kevin Wehmeier.