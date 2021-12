TSV-Frauen zollen ihren vielen Ausfällen Tribut

Emma Otte (r.) erzielt ihr zweites Tor im Spiel gegen die SG Todesfelde/Leezen und damit ihren vermutlich letzten Treffer für den TSV Ellerbek in dieser Saison. In der zweiten Halbzeit zog sich der Neuzugang zu dieser Serie eine Fraktur im Ellenbogen zu und wurde am 6. Dezember operiert.

Ellerbek. Die Oberliga-Handballerinnen des TSV Ellerbek haben eine zusätzliche Woche Zeit bekommen, um ihren etwas verhagelten Start in die Aufstiegsrunde „sacken“ zu lassen. Das für kommenden Sonnabend angesetzte Spiel bei den Frauen des FC St. Pauli ist auf Donnerstag, 3. Februar, verlegt worden. So müssen sich die Spielerinnen von Coach Jens Molkow erst wieder am Sonntag, 19. Dezember, um 16 Uhr in der heimischen Harbig-Halle beweisen. Gegnerinnen sind dann die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten.

Zum Start in die Meisterrunde gab es zu Hause ein 32:36 gegen den Titel-Mitfavoriten

Die Extravorbereitung kommt gelegen, denn ihren Auftakt zur Meisterrunde haben die Ellerbekerinnen mit 32:36 (16:20) in eigener Halle gegen die SG Todesfelde/Leezen verloren. Bei solch einer Toreflut schien solide Abwehrarbeit eher sekundär gewesen zu sein. „Ja, das war schon Angriffshandball. Wir haben 20 Gegentore in einer Halbzeit kassiert und extrem schlecht gedeckt“, sagte Ellerbek-Coach Jens Molkow. Insbesondere in der Anfangsphase fehlte den Gastgeberinnen der Zugriff nach acht Minuten stand es 1:5. Erst danach fand Ellerbek gegen den Titelfavoriten besser in die Partie, lief aber bis zum Ende der ersten 30 Minuten stets einem Rückstand von zwei bis sechs Toren hinterher.

Der unvollständige TSV-Kader ist zudem angeschlagen

Und der TSV-Kader war von einigen Ausfällen und Blessuren gebeutelt. Unter anderem fehlte Stammtorhüterin Laura Ristau (Urlaub), Marja-Helen Maske konnte erkältet nicht mitwirken, auch Alina Wandschneider war nicht dabei. Christina Hinrichs stellte sich angeschlagen in den Dienst der Mannschaft, Sabrina Wrage konnte mit Schulterproblemen nicht mehr werfen und war in der zweiten Halbzeit nur in der Abwehr aktiv.

Rot für Yalda Nieschke ist ein früher Dämpfer für die Ellerbekerinnen

Zu allem Überfluss gab es früh den nächsten Nackenschlag. Yalda Nieschke foulte beim Gegenstoß der Gäste – es gab direkt die Rote Karte (12.) und damit die Disqualifikation. „Die kann man schon auch geben, allerdings bleibt es eine strittige Entscheidung. Die Verhältnismäßigkeit bei den Entscheidungen auf beiden Seiten war im gesamten Spiel nicht gegeben“, so Molkow.

Dennoch habe die SG ohne Wenn und Aber verdient die Partie gewonnen. „Einsatz und Wille waren bei uns toll. Ein wenig sind wir der moralische Sieger, aber dafür gibt es keine zwei Punkte“, meinte der 53-Jährige. Ellerbek verkürzte auf 22:24 (40.) und stellte sogar noch einmal Gleichstand her – 27:27. Doch in der Schlussviertelstunde setzten sich die Gäste wieder entscheidend ab – und die Kraftreserven für die „zigste“ Aufholjagd in diesem Spiel fehlten.

Gästespielerin Franzi Haupt ist mit 14 Toren überragende Spielerin des Tages

SG-Ausnahmespielerin Franziska Haupt konnte hauptsächlich in der Anfangsphase schalten und walten, wie sie wollte. Insgesamt erzielte die Rechtsaußen/Rückraumspielerin 14 Tore. Molkow: „Wir haben sie nicht in den Griff bekommen. Zunächst war der Plan, sie im Verbund zu stoppen; das hat überhaupt nicht funktioniert. Erst mit der kurzen Deckung wurde es besser. Gerade durch Katja Brandt in der zweiten Halbzeit.“

Emma Otte fällt mit gebrochenem Ellenbogen wohl für die restliche Saison aus

Dann gab es noch einen herben Tiefschlag für den TSV Ellerbek: Emma Otte wurde im Eins-gegen-Eins gefoult und zog sich eine Fraktur im rechten Ellenbogen zu. Sie wurde gestern im UKE operiert und fällt für mehrere Monate aus.