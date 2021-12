Oberligamänner starten mit einer Punkteteilung

Ellerbek. War es eine Verwirrungsstrategie für die Gegner, die doch gewiss Spielvideos in der Vorbereitung studiert haben? Sind die Trikots noch in der Wäsche gewesen oder gar alle kaputt? Zumindest kamen Stammgäste in der Harbig-Halle, die erst nach der Spielervorstellung zur Partie in der Oberliga-Aufstiegsrunde zwischen den Männern des TSV Ellerbek und der SG Hamburg-Nord ihre Plätze eingenommen hatten, kurzzeitig ins Grübeln.

Drei Spieler laufen mit neuen Trikotnummern auf

Mit Timo Tennenbaum (6 statt 30), Niklas Benkendorf (28 statt 42) und auch Spielmacher Arne Schneider (34 statt 40) gaben gleich drei Akteure aus dem Team von Coach Nico Kibat unter neuer Nummer ihr Bestes, um den Start in die Meisterrunde erfolgreich zu gestalten. Es wurde ein Teilerfolg: Mit 30:30 (16:16) trennten sich die Verbandsrivalen.

„Wir hatten es in der Hand, zu gewinnen; aber auch Hamburg-Nord hatte Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden“, sagte Coach Nico Kibat in seinem ersten Fazit; insofern sei diese Punkteteilung, die sich im ersten Moment noch nicht so gut anfühle, doch ein akzeptables Ergebnis.

Im Abschluss fehlt den Ellerbekern gegen Spielende das nötige Selbstvertrauen

Dass die Ellerbeker nach sechs Siegen in Folge in der Vorrundengruppe nun in der Meisterrunde ihre Erfolgs­serie nicht ganz fortsetzen konnten, lag in den letzten zehn Minuten der Partie begründet. „Da hat uns ein wenig das Selbstvertrauen gefehlt“, sagte Kibat. „Wir haben Chancen ausgelassen, nicht den Wurf genommen und lieber noch mal das Abspiel versucht; so sind dann mehrmals im Spiel Bälle verloren gegangen.“ Fehler, die von den Hamburgern relativ konsequent genutzt wurden.

Wenn es mal im Positionsangriff nicht voran geht, ist Ellerbeks wuchtiger Kreisläufer lasse Most erste Anspielstation beim TSV. Er trifft viermal und holt Siebenmeter heraus.

Foto: Ulrich Stückler / HA

Dabei hatten die Ellerbeker keinerlei Anlass, an ihren Qualitäten zu zweifeln. Hatten sie doch in der ersten Halbzeit einen plötzlichen Zwei-Tore-Rückstand prompt mit einem 4:0-Lauf ihrerseits beantwortet.

Doch auch wenn die Kaderliste für diese Partie mit 14 Namen komplett gefüllt war, von vornherein schien klar, dass der TSV Ellerbek dieses Mal wohl nicht bei 100 Prozent Leistungsvermögen sein würde.

Einige wichtige Spieler haben sich nicht optimal vorbereiten können

„Arnd Sasse hat wegen einer Vorsichtsquarantäne kaum trainieren können, Olaf Levin stand gar nicht zur Verfügung, Jesko Sauerland fehlt mit Problemen an der Achillessehne, Jasper Nicolai ist nach Wochen in Aachen erst wieder ins Training eingestiegen und auch Niklas Benkendorf konnte mit Reizungen in Schienbein und Patellasehne nicht voll arbeiten“, zählte Kibat auf. Doch Zuversicht, dass sich diese Rahmenbedingungen bis zum nächsten Spiel (18. Dezember, 18.30 Uhr, zu Hause gegen den AMTV) bessern werden, ist erlaubt.

Jesko Semmelhack hat bei acht Treffern eine fast perfekte Wurfquote

Und das anfängliche Rätsel mit den Trikotnummern? Das ist schnell gelöst. „Wir haben einen neuen Trikotsatz bekommen; und dafür durften sich unsere Mitspieler, die erst zur letzten oder dieser Saison dazugekommen sind, ihre Wunschnummer aussuchen; wir übrigen haben unsere Nummern behalten“, sagte Arnd Sasse. Dem Rückraumspieler war übrigens sein eines Tor von den Kampfrichtern irrtümlich genommen und auch Jesko Semmelhack zugeschrieben worden, der an diesem Tag mit acht Treffern überragte. Dabei war es ein sehr wichtiges Tor: In Unterzahl war es beim bereits erwähnten 12:14-Rückstand der Auftakt zum 4:0-Lauf gewesen, der die Gastgeber wieder ins Rennen gebracht hatte.