Fussball Union startet in Rückrunde, Shmakov muss unters Messer

Zahlt den Preis für seine Einsatzbereitschaft: Der Uetersener Kirill Shmakov (l.) – hier grätscht er Janko Behrs (Kummerfelder SV) robust weg – fällt wegen eines Nasenbeinbruchs aus der Partie gegen den FTSV Altenwerder aus. Die OP ist an diesem Freitag.

Oberligist Tornesch will in Osdorf das Tabellenende verlassen. Raspo Uetersen sucht Weg in die Erfolgsspur; Pokalderby wird wiederholt