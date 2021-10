Die Zweitliga-Basketballerinnen des SC Rist in der Saison 2021/22: Co-Trainer Jan-Christian Both (o. v. l.), Linn Jürgensen, Laura Rahn, Jessica Höötmann, Paula Huber-Saffer, Kata Takacs, Lenia Fuhrken, Physiotherapeut Valentin Hürten, Headcoach Asil Aydin. Unten von links: Mathilda Hähner, Marlene Schuncke, Luisa Garsoffky-Strey, Anna Suckstorff, Fee Zimmermann, Marianna Byvatov, Nele Gleitsmann, Karlotta Schmalisch.

Wedeler Frauen treten am Freitag und am Sonntag in der 2. Bundesliga an. Pro-B-Männer treffen in Köln auf einen alten Teamkameraden