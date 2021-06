So jung, als 16-Jährige, hatten die Fußballerinnen Chiara Pawelec (l.) und Tomke Dziesiaty in der Sommerpause zur Saison 2016/17 vom FC Union Tornesch den Sprung ins Zweitligateam des SV Henstedt-Ulzburg gewagt. Jetzt wollen sie mit dem SVHU nach dem Abstieg 2018 in eben diese 2. Liga zurückkehren.