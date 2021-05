Basketball Der Weg in die 2. Bundesliga hat sich sehr verkürzt

Anna Suckstorff (18) ist bisher als Spielmacherin mit dem Frauenteam des SC Rist Wedel in der 1. Regionalliga Nord aufgelaufen; jetzt geht’s eine Klasse höher.

Anna Suckstorff hat in Rotenburg einige Erfahrung in Liga zwei gesammelt. In diese ist nun ihr Team vom SC Rist Wedel aufgestiegen