Sie haben in der Serie 2020/2021 Corona-bedingt nur viermal in der 1. Regionalliga Nord spielen dürfen, aber ihre vier Siege bedeuten für die Frauen des SC Rist Wedel, dass sie nach Anfrage durch die Liga ihren Aufstiegswillen für die 2. Bundesliga bekunden durften. Hinten von links: Coach Stephan Blode, Matilda Schmalisch, Leonie Rosemeyer, Ida Hüners, Madita Prüß, Jessica Höötmann, Laura Rahn, Co-Trainer Jan-Christian Both. Vorne von links: Lena Goerke, Marianna Byvatov, Marlene Schuncke, Mathilda Hähner, Anna Suckstorff, Karlotta Schmalisch, Luisa Garsoffky-Strey, Emma Schmalisch. Nicht auf dem Foto abgebildet: Nele Gleitsmann und Linn Jürgensen.